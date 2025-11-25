El Ayuntamiento de Palma retira más de 57 toneladas de basura de los distritos de Ponent, Nord y Llevant

Operarias de Emaya trabajan en la limpieza de las calles del distrito Nord de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Emaya ha recogido un total de 57,36 toneladas de residuos de los distritos de Ponent, Nord y Llevant, dentro de la cuarta fase del programa 'Palma a Punt' que se desarrolla desde el pasado 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, en un total de 84 barrios.

Los trabajos comenzaron el 17 de octubre y se desarrollaron hasta el 20 de noviembre, con actuaciones en barriadas como Son Ximelis, La Bonanova, Rafal Vell, Son Cladera, Son Oliva o Cas Capiscol, entre otras.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha explicado que en los barrios de Ponent se ha abarcado una zona de alrededor de 30 km2 que reúne 22.940 viviendas y 47.294 residentes distribuidos en 16 barrios.

Las actuaciones han supuesto la eliminación de 62 grafitis, el desbroce de 16.413 metros lineales de malas hierbas, el mantenimiento de 858 papeleras y 319 contenedores, el baldeo --limpieza con agua a presión en vía pública y elementos de mobiliario urbano-- de más de 408.000 m2, y la limpieza de 858 papeleras y 1.260 contenedores.

Además, se han retirado 26,07 toneladas de residuos y en total, estas actuaciones han supuesto una inversión de cerca de 124.000 euros.

En cuanto al distrito de Llevant, con una superficie de unos 5,7 km2 que reúne 15.314 viviendas y 39.714 residentes distribuidos en nueve barrios, el balance de actuación recoge la eliminación de 45 grafitis, el desbroce de 68.340 metros lineales de malas hierbas, el mantenimiento de 752 papeleras y 134 contenedores, el baldeo de aproximadamente 329.000 m2, la limpieza de 752 papeleras y 639 contenedores y la retirada de 11,93 toneladas de residuos, con un coste de inversión de más de 74.000 euros.

En relación con el distrito Nord, se ha intervenido en una superficie de 3,9 km2, que reúne a 30.234 viviendas y 71.398 residentes distribuidos en ocho barrios.

Las actuaciones han supuesto la eliminación de 158 grafitis, el desbroce de 37.652 metros lineales de malas hierbas, el mantenimiento de 1.415 papeleras y 211 contenedores, el baldeo de casi 427.000 m2, la limpieza de 1.415 papeleras y 1.076 contenedores y la retirada de 19,36 toneladas de residuos, con un coste de inversión de casi 110.000 euros.

'Palma a Punt' es una iniciativa destinada a reforzar de manera "ágil y eficaz" la limpieza en todos los barrios, mediante intervenciones integrales y planificadas.

Por parte de Emaya, a través de un calendario rotativo que se complementa con los turnos ordinarios, diversos equipos especializados actúan simultáneamente en una misma barriada, al coordinar tareas de distinta tipología para lograr una actuación completa y de alto impacto.

Para esta cuarta fase, la empresa municipal ha previsto un presupuesto cercano a los 800.000 euros, incremento del 21,5 por ciento en relación a la partida correspondiente a la etapa anterior.

A lo largo de esta fase, Emaya operará en un total de 7.653 papeleras, 7.155 contenedores y más de 1,1 millones de metros lineales de acera.

Paralelamente, se intensificará la labor de eliminación de grafitis y pintadas vandálicas y la retirada de malas hierbas y residuos abandonados fuera de los contenedores.

La puesta en marcha de este período de 'Palma a Punt' cuenta con la intervención de 47 operarios, distribuidos en turnos de mañana y tarde. Esta cifra implica un incremento de cuatro efectivos en relación con la fase anterior.

Al mismo tiempo, el plan contempla la utilización, en el turno de mañana, de dos camiones de caja abierta para el desbroce de hierbas, un vehículo auxiliar para la eliminación de grafitis, un segundo vehículo auxiliar para el mantenimiento de papeleras y otros dos para el mantenimiento de contenedores.

Respecto al turno de tarde, la planificación incluye cinco vehículos dotados con equipos de agua para labores de barrido y baldeo, un camión de caja abierta para la recogida de residuos abandonados fuera de los contenedores, un segundo camión de caja abierta para el vaciado de papeleras, un equipo de presión para la limpieza externa de contenedores y otro para la limpieza interna de papeleras.