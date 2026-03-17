El Ayuntamiento de Palma tramita dos nuevas licencias urbanísticas en menos de un mes con la colaboración de las ECU

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PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha tramitado este martes dos nuevas licencias urbanísticas en menos de un mes gracias a la colaboración de las Entidades de Certificación Urbanística (ECU).

Se trata de la tercera licencia que se tramita en Palma mediante esta figura que, según ha subrayado el Ayuntamiento, permite agilizar los procedimientos administrativos sin renunciar a las garantías técnicas y jurídicas del control urbanístico.

Las ECU son entidades técnicas acreditadas que se encargan de verificar previamente que los proyectos cumplen con la normativa urbanística vigente.

Esta revisión previa permite que el Consistorio pueda tramitar y resolver los expedientes con mayor rapidez, con una media de espera de entre uno y tres meses, manteniendo la competencia municipal para conceder la licencia.

La implantación de estas entidades ha sido posible gracias a las medidas impulsadas por el Ayuntamiento y al marco normativo aprobado por el Govern, que permite poner en marcha este sistema de colaboración para agilizar la tramitación urbanística y mejorar la eficiencia administrativa.