Los ayuntamientos de Costitx y Alaró convocan este domingo actos de rechazo tras la agresión a una mujer por su expareja

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos de Costitx y Alaró han convocado actos de rechazo, este domingo, tras la agresión a una mujer, de unos 35 años, por su expareja, a la que le constaba una orden de alejamiento.

Según han informado ambos ayuntamientos en sus respectivas redes sociales, en Costitx, donde han ocurrido los hechos, el acto tendrá lugar a las 19.00 horas; mientras en Alaró, donde reside el presunto agresor, una hora más tarde, a las 20.00 horas. En ambos casos los actos, se llevarán a cabo delante de las casas consistoriales.

Así, ambos pueblos condenan de forma rotunda cualquier forma de violencia de género y rechazan callar ante unos hechos tan graves.

"La violencia de género es una lacra que continúa golpeando nuestra sociedad, y solo desde la denuncia, la visibilización y el compromiso colectivo podremos avanzar hacia una vida libre de violencias", han asegurado los ayuntamientos de Costitx y Alaró.

Por eso, han asegurado ambos consistorios, "se seguirá luchando con firmeza" para, de este modo, "garantizar la seguridad, la dignidad y la libertad de todas las mujeres", han precisado.

Hay que recordar que la mujer, de unos 35 años, ha sido apuñalada, este domingo en torno a las 05.12 horas de la madrugada, cuando salía de una fiesta en una finca en las afueras de Costitx, por su expareja, a la que le constaba una orden de alejamiento.

El hombre se ha personado en la finca y ha agredido a la mujer, que debido a las heridas que presentaba ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases, donde está hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado grave.

Después de la agresión en el ámbito Viogen, el varón se ha autolesionado, por lo que ha sido trasladado en estado leve al Hospital de Inca, donde permanece en custodia de la Guardia Civil.

Las mujeres víctimas de violencia de género y su entorno pueden contactar con el servicio 24 horas del IbDona a través del teléfono 900178989. También, está disponible el teléfono de atención a las víctimas 016 y, en caso de urgencia, el 112.