La bahía de Palma acoge este domingo la séptima edición de la Marcha por la Igualdad - Nordic Walking

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La bahía de Palma acoge este domingo (11.00 horas) la séptima edición de la Marcha por la Igualdad - Nordic Walking Ciudat de Palma.

La iniciativa se ha presentado este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palma.

La segunda teniente de alcalde y regidora de Igualdad, Lourdes Roca, ha presidido el acto, que también ha contado con la presencia del director general de Deportes, David Salom.

Roca ha recordado que el deporte es uno de los pilares fundamentales del programa de gobierno por los valores que transmite, entre los que destaca "su capacidad de servir como herramienta para fomentar la igualdad".

Según ha explicado, la marcha es una oportunidad para que todos, independientemente de la edad o de las capacidades físicas, pueda disfrutar de una jornada activa, saludable e inclusiva.

Finalmente, Roca ha agradecido la colaboración de todas las entidades implicadas "por su trabajo imprescindible que hace que este evento sea un éxito".

El evento, organizado por el Instituto Municipal del Deporte (IME) dentro del programa PalmaDona, saldrá de la plaza de Cort y llegará hasta el Balneario 13 de la Playa de Palma.

Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar en línea a través de Elitechip o el mismo día, entre las 08.30 y las 10.00 horas, en la calle de la Cadena.

La prueba contará con la campeona olímpica de marcha atlética María Vasco como madrina de la prueba, que dará la salida a la caminata tras la sesión de calentamiento.

La marcha ofrece tres recorridos adaptados a todos los niveles: 3,5 km hasta Es Molinar, 7 km hasta Sant Joan de Déu - Es Carnatge y 10,5 km hasta la Playa de Palma. Ya hay más de 600 personas inscritas y se espera superar el millar antes del domingo.

A todos los participantes se les entregará un dorsal adhesivo, un gymsack conmemorativo y un bidón reutilizable. Además, gracias a la colaboración de MercaPalma, habrá un desayuno saludable, y la EMT también ofrecerá transporte gratuito a quienes presenten el dorsal o la inscripción.

La jornada concluirá con una sesión de estiramientos a cargo de las entidades de marcha nórdica.

La presentación ha reunido a representantes de entidades y colaboradores que apoyan la iniciativa como el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàsar; el director gerente de EMT-Palma, Juan José Elías; el presidente de la Federación Balear de Montaña y Escalada, Xisco Fanals; el gerente de MercaPalma, Javier Balaguer; Isabel Giménez y Coloma Jofré, de Nordic Walking Palma, y la monitora del NW Ciudad Manuela Villén Díaz.