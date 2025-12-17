Baja un 6% el número de personas atendidas por el consumo de sustancias psicoactivas en 2024 hasta las 2.390

Archivo - Hombre bebiendo una copa de alcohol. - ISTOCK - Archivo

PALMA 17 Dic.

La Conselleria de Salud ha atendido 2.390 personas por consumo de sustancias psicoactivas a lo largo de 2024, esta cifra supone un ligero descenso del 6% --157 personas menos-- sobre los usuarios que fueron tratados por esta causa durante el año anterior.

No obstante, suponen un aumento del 34% respecto a los tratamientos iniciados en 2020 (1.781) y se constata un regreso paulatino a las cifras de asistencias registradas en los años anteriores a la pandemia de covid-19, periodo en el que se registraron menos tratamientos por consumo de sustancias psicoactivas.

En un comunicado, la Conselleria de Salud ha explicado que estos datos se han hecho públicos en el transcurso de la comisión institucional de drogodependencias y otras adicciones que ha tenido lugar este miércoles y que tiene como misión principal determinar las acciones prioritarias para desarrollar el Plan Integral de Adicciones de Baleares (PIA-IB) 2025-32, así como para reducir las adicciones más prevalentes en esta comunidad.

Las sustancias más habituales para comenzar estos tratamientos fueron el alcohol, con el 38,7% de los casos --926 usuarios--, la cocaína --29,3%, 702 personas tratadas-- y el cannabis --el 16,7% del total, 400 usuarios--.

El uso de estas tres sustancias fue el más habitual tanto en hombres como en mujeres, aunque tres de cada cuatro pacientes fueron de género masculino --1.793, el 75%-- y el 25% restante mujeres --597--.

No obstante, en el caso de las mujeres, los tratamientos por uso de alcohol acapararon casi la mitad de las intervenciones realizadas con este género, 296 asistencias --el 49,5%--.

La edad media del conjunto de los pacientes fue de 39,8 años. Más de la mitad de esos usuarios --50,9%-- accedieron a los tratamientos por iniciativa propia o animados por familiares y amigos, mientras que un 29,6% los iniciaron tras ser derivados por los servicios de Salud.

El perfil más habitual de los pacientes derivados a los tratamientos por consumo de alcohol es el de un hombre de 45,9 años que vive solo o con sus padres, que ha acudido por iniciativa propia y que consume alcohol cada día.

Las admisiones a tratamientos por abuso o dependencia de la cocaína responden a un perfil de un hombre de 38,6 años que consume esta sustancia por vía intranasal dos o tres días a la semana, que está laboralmente activo y que ha acudido a estos recursos asistenciales por iniciativa propia.

Por último, el perfil de las personas tratadas por abuso del cannabis es el de un hombre más joven, de 28,1 años, que consume esta sustancia diariamente por vía pulmonar o fumada, vive con su familia originaria y accede por primera vez a estos tratamientos.

Las adicciones representan uno de los retos más significativos para la salud y el bienestar social de Baleares. Ante la complejidad de este fenómeno, que afecta a individuos, familias y comunidades, y la necesidad de una respuesta "más unificada y eficaz", la Conselleria de Salud presentó el Plan Integral de Adicciones (PIA-IB) 2025-2032 y se creó la comisión interinstitucional para implementarlo.

El PIA-IB es una hoja de ruta estratégica basada en la evidencia científica para garantizar una intervención integral y coordinada en todo el archipiélago. Este Plan nace de la voluntad de adaptar la estrategia asistencial a una realidad "cambiante y preocupante", especialmente en el colectivo joven.

Los datos recientes confirman una normalización de ciertos consumos de riesgo como el alcohol, el tabaco --incluyendo el cigarrillo electrónico-- y el cannabis entre la población estudiantil, además de la prevalencia del uso compulsivo de internet, una situación que obliga a actuar con "rigor e inmediatez".