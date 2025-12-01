Baleares acumula 16.000 pacientes en lista de espera para someterse a una operación, 3.000 más que hace un año

Archivo - Quirófano de un hospital. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales públicos de Baleares acumulan 16.031 pacientes en lista de espera para someterse a una intervención quirúrgica, unos 3.000 más que a estas alturas del año pasado.

Así se desprende los datos publicados por la Conselleria de Salud sobre las listas de espera en el sistema sanitario autonómico actualizadas, que abarcan hasta el cierre del pasado mes de noviembre.

Si el 30 de noviembre de 2024 los centros hospitalarios del archipiélago sumaban 13.037 casos en lista de espera, el mismo día de un año después eran 16.031. También se ha incrementado el tiempo medio de demora, que ha pasado de 96,41 días a 105,59.

Hasta el cierre de noviembre de 2025, 1.193 de los pacientes pendientes de una operación llevaban entre 150 y 180 días de espera, mientras que 2.917 superaban los 180. Estas cifras también suponen un incremento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando eran 873 y 1.878 pacientes, respectivamente.

Las especialidades que acumulan más casos en lista de espera son cirugía general y digestivo (4.300), traumatología y cirugía ortopédica (3.647), oftalmología (2.673), otorrinolaringología (1.650) y urología (1.340).

Aquellas que suman más días de demora son cirugía general y digestivo (134,07), traumatología y cirugía ortopédica (118,20), otorrinolaringología (113,53) y angiología y cirugía vascular (101,96).

Las que tienen más casos que superan los 180 días de demora son cirugía general y digestivo (1.150), traumatología y cirugía ortopédica (827), otorrinolaringología (329), oftalmología (277) y urología (149).

En cirugía general y digestivo, la mayoría de los casos los acumula el Hospital Universitario de Son Espases (1.351), seguido por el Hospital Universitario de Son Llàtzer (1.231) y el Hospital de Can Misses (474).

En traumatología y cirugía ortopédica, Son Espases suma 1.043 casos, el Hospital de Manacor 652, Can Misses 600 y Son Llàtzer 509. En oftalmología lideran las listas de espera Son Espases (918), Son Llàtzer (645) y Can Misses (456).

Por lo que respecta a otorrinolaringología la mayoría se concentran en Can Misses (469), Son Espases (453) y Son Llàtzer (384); mientras que en urología lo hacen en Son Espases (365), Son Llàtzer (365) y el Hospital General Mateu Orfila (223).

TAMBIÉN CRECE EN CONSULTAS EXTERNAS

La lista de espera en las consultas externas, a 30 de noviembre de 2025, acumulaba 87.700 casos una demora media de 63,89 días. El mismo día de 2024 habían 80.050 casos pendientes cuyo tiempo de espera promedio eran 81,08 días.

Al cierre del pasado noviembre, 13.680 pacientes esperaban entre 61 y 90 días para una consulta externa, 10.268 lo hacían entre 91 y 150 días, 3.199 entre 151 y 180 días, 5.583 entre 181 y 365 y 226 más de un año.

Las especialidades con más casos en lista de espera eran traumatología y cirugía ortopédica (17.269), obstetricia y ginecología (8.108), dermatología (7.742), oftalmología (7.533), otorrinolaringología (6.981), neurología (5.619) y rehabilitación (5.522).

Aquellas que suman más días de demora media son reumatología (115,05), neurología (95,93), traumatología y cirugía ortopédica infantil (91,01), traumatología y cirugía ortopédica (90,68), urología (76,24) y cirugía oral y maxilofacial (70,9).

Las que tienen mayor número de pacientes con más de 60 días de espera son traumatología y cirugía ortopédica (9.655), neurología (3.040), obstetricia y ginecología (2.913), otorrinolaringología (2.564) y aparato digestivo (2.038).

En traumatología y cirugía ortopédica, la mayoría de casos de concentraban en Son Llàtzer (5.404), Son Espases (2.924) y el Hospital de Inca (2.635). En obstetricia y ginecología, en Son Espases (2.985), Son Llàtzer (2.321) y el Hospital de Manacor (1.090).

En dermatología los casos se acumulaban especialmente en Son Espases (3.204), Son Llàtzer (1.783) y el Mateu Orfila (963), mientras que en oftalmología lo hacían en Son Espases (1.866), Inca (1.754) y Son Llàtzer (1.598).

Por lo que respecta a otorrinolaringología, los casos en lista de espera se daban en mayor volumen en Son Espases (1.705), Son Llàtzer (1.466) y Can Misses (1.431).

Los de neurología se concentraban en Son Espases (1.438), Can Misses (1.264) e Inca (1.006) y los de rehabilitación, en Can Misses (1.189), Son Llàtzer (1.147) y Son Espases (983).