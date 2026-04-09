Baleares acusa a Mónica García de "faltar el respeto" a los sindicatos y pide negociación para evitar la huelga médica

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "faltar el respeto" a los sindicatos médicos y le ha reclamado que negocie para evitar la próxima huelga médica, convocada para la semana del 27 al 30 de abril.

Así lo ha subrayado la consellera en declaraciones a los medios tras participar este jueves en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que, a su entender, ha quedado "patente" la "incapacidad" de la ministra para negociar.

La consellera ha acusado a la ministra de "desacreditar" a los sindicatos y, por ello, tiene la sensación de que "esto no va a ir bien", en referencia a las negociaciones para desconvocar los paros.

En este sentido, ha criticado que la ministra "no tiene voluntad de negociación". "Por mucho que se siente el lunes, el martes, el miércoles o de lunes a viernes con el comité de huelga, si va con las manos vacías, si no lleva propuestas nuevas, no hay una memoria económica o no plantea modificaciones legales (...), se puede reunir toda la vida con el comité pero no llegar a un acuerdo", ha dicho.

También la ha acusado de "imponer un mediador de forma unilateral" y que ha "faltado a la verdad" al decir que era una decisión de todas las comunidades autónomas.

La consellera ha remarcado que la huelga está dejando millones de consultas y cirugías canceladas en todo el país y que, por ello, es una preocupación común de todas las comunidades autónomas.

"Si esta ministra no es capaz de resolver la situación, tiene que dar un paso al lado", ha concluido.