Baleares avanza en su estrategia contra la violencia en el deporte fijando las competiciones de especial seguimiento

Reunión de la Comisión contra la Violencia en el Deporte de Baleares. - CAIB

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión contra la Violencia en el Deporte de Baleares ha avanzado en su estrategia con la aprobación por unanimidad de la declaración de las próximas actividades o competiciones de especial seguimiento.

Ha sido durante la sesión ordinaria de la comisión celebrada este jueves y presidida por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà.

En el encuentro, ha informado la Conselleria en un comunicado, se ha puesto de manifiesto la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, los clubes y las autoridades locales para prevenir y actuar contra episodios de violencia.

También se ha tratado el protocolo antiviolencia que la Federación de Baloncesto ha puesto en marcha, así como la campaña de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) 'Tenemos un compromiso social: acabar con la violencia', que combina medidas sancionadoras, preventivas y educativas.

Entre sus acciones principales destacan la tarjeta blanca para premiar los buenos gestos deportivos, el discurso arbitral antes de cada partido, los mensajes antiviolencia a las equipaciones arbitrales y las medidas socioeducativas para reeducar en valores en lugar de limitarse a sancionar.

Además, la FFIB mantiene acuerdos de colaboración con Eivo TV para grabar partidos y garantizar entornos seguros y con la red de policías tutores para prevenir conductas violentas en categorías formativas.

Bauzà ha agradecido a las federaciones deportivas su esfuerzo y compromiso en la lucha contra la violencia en el deporte y ha expresado su orgullo de pertenecer a una comunidad en la que el tejido deportivo "se implica de manera tan decidida en la lucha contra una lacra social como son la violencia y el racismo".