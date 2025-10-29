Baleares, en aviso amarillo este jueves por lluvias: hasta 60 litros en tres horas en algunos puntos

Archivo - Personas caminan por la calle con paraguas. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activos durante todo este jueves avisos amarillos por lluvias y tormentas en todo Baleares ante la posibilidad de que en algunos puntos se acumulen hasta 60 litros por metro cuadrado en tres horas.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, los avisos amarillos se activarán para todo el archipiélago a las 06.00 horas y se mantendrán vigentes hastas las 19.59 horas.

En concreto, en el caso de la Serra de Tramuntana, el norte y el interior de Mallorca, podrían anotarse acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en levante y el sur de la isla podrían caer hasta 60 litros en tres hora.

Tanto en Pitiusas como en Menorca, las precipitaciones podrían dejar valores acumulados de hasta 20 litros en una hora.