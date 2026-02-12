Baleares cierra 2025 con los pisos y las casas más caras con precios superiores a 4.700 euros/m2, según RealAdvisor

Archivo - Capdepera, en una foto de archivo. - UIB - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de un piso en Baleares en el último trimeste de 2025 ha superado los 4.700 euros por metro cuadrado --un 11% más caros que hace un año--, mientras que en el caso de las casas se ha situado por encima de los 5.000 euros/m2 --un 8,5% más--, lo que le coloca como la provincia con los precios más elevados de España.

Estas son algunos de los datos que se extraen del 'Barómetro Inmobiliario Español' del portal de valoración de inmuebles Real Advisor, en el que se detalla que Baleares se encontraría por encima de los precios de los pisos de Madrid --la segunda provincia más cara con cerca de 4.500 euros/m2-- y de las casas de Málaga --la segunda más cara con 3.900 euros/m2--.

En el mismo informe se evalúa la evolución de los precios en las ciudades más pobladas y, en el caso de Palma, las casas habrían subido un 2,5% en el último trimestre, un 9,3% desde hace un año y un 23,5% en los últimos tres.

Por lo que se refiere a los pisos, han sufrido un incremento del 1,8% desde hace tres meses, un 9% durante el último año y un 25,8% en el último trienio.

"La gran demanda internacional y turística, y una oferta cada vez más limitada están contribuyendo al aumento de los precios en todas las islas", han sostenido desde el portal.

En el conjunto de España, el mercado inmobiliario español ha cerrado 2025 con cifras "históricamente altas", al mantener la tendencia alcista de los últimos años en el sector de la vivienda. Así, el precio medio nacional de la vivienda ha rondado los 2.600 euro/m2, tras un incremento del 11,9% en el último año, y un crecimiento acumulado del 32,2% en los últimos tres años.

En el conjunto nacional, 39 provincias --tres de cada cuatro-- han registrado subidas anuales superiores al 8% en el precio de los pisos. El barómetro revela que, aunque el crecimiento es generalizado, existen "diferencias notables" entre provincias.

"La demanda neta positiva, la oferta limitada y la estabilidad de los tipos de interés han impulsado los precios, especialmente en la columna mediterránea y los grandes núcleos urbanos. En cambio, zonas del interior y algunas áreas del norte muestran crecimientos más moderados y una mayor sensibilidad al precio y mayores exigencias de calidad", han remarcado.