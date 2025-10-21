Baleares, a la cola de ocupación en alojamientos rurales en Todos los Santos, con un 23%

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares prevé una ocupación del 23% en los alojamientos rurales para el fin de semana de Todos los Santos, situándose como la CCAA con peor datos, según EscapadaRural.

En términos generales, la ocupación media de los alojamientos rurales en España para el fin de semana de Todos los Santos se cifra en un 40%, con un máximo del 59% en Cataluña, seguido de Madrid y Navarra, con un 50% cada una, según datos de EscapadaRural.

A continuación, las comunidades autónomas que siguen por delante de la media nacional son Canarias (44%), Andalucía (43%) y Murcia (41%), mientras que Castilla-La Mancha se ubica justo en ese 40%.

Por el contrario, La Rioja (29%), Extremadura (28%), Asturias (27%), Cantabria (25%) y Baleares (23%) ocupan los puestos más bajos del ranking en cuanto a ocupación.