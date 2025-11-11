Baleares concentra el 14% de la inversión hotelera, aunque con una caída respecto al año anterior

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) - Baleares ha concentrado el 14% de la inversión hotelera en España durante el primer semestre de 2025, a pesar de situarse un 30% por debajo del volumen registrado en el mismo periodo del año anterior, según datos de The Hotel Property Telescope 2025.

Más allá del buen comportamiento turístico, la entrada de nuevas marcas de lujo y el reposicionamiento de hoteles en los últimos años han impulsado los precios de venta, limitando el interés de inversores que buscan retornos de doble dígito.

En este contexto, han explicado, la creación de fondos de continuación por parte de firmas de capital riesgo se perfila como una dinámica relevante ante la falta de capital institucional de perfil 'core' o 'core plus'.

Por su parte, España concentró el 21% de la inversión hotelera en Europa en el primer semestre, consolidándose como el principal destino inversor del continente y reflejando el creciente interés por el segmento hotelero del sur de Europa.

Las bajadas de tipos de interés iniciadas en junio de 2024 y las mejores condiciones de financiación, incluida la deuda alternativa que cada vez es más relevante, han favorecido el regreso del capital institucional, que representó más del 40% del volumen total de inversión en el periodo. No obstante, los operadores siguen liderando la actividad, concentrando el 42% de la inversión.

En Baleares, los operadores locales han comenzado a diversificar hacia otros destinos, por ejemplo, Grupotel, que adquirió el Barceló Conil Playa en octubre de 2025.

Asimismo, la creación de 'joint ventures' entre grandes operadores nacionales e inversores institucionales, como la recientemente cerrada entre Meliá y Banca March, se perfila como otra tendencia a seguir en los próximos meses, especialmente entre las hoteleras que apuestan por modelos de co-inversión y "asset light".

Estas conclusiones se recogen en la edición de 2025 del informe 'The Hotel Property Telescope - Baleares Edition', elaborado por el equipo de Real Estate de EY-Parthenon.

El documento también destaca la desaceleración de la demanda turística en Baleares y en España, ambos con incrementos del 1% en pernoctaciones respecto a 2024 en los nueve primeros meses del año.

A pesar de ello, los fundamentales del sector siguen sólidos, aunque con tendencia a la normalización. Hasta septiembre, Baleares recibió 13,7 millones de visitantes internacionales, que generaron un gasto de 18.400 millones de euros, lo que supone aumentos del 3% y 6%, respectivamente.

La conexión aérea directa entre Palma y Nueva York, establecida en 2022, ha duplicado la llegada de turistas estadounidenses respecto a 2019, alcanzando cerca de 250.000 visitantes en los tres primeros trimestres. Las futuras rutas con Canadá y Abu Dhabi, previstas para 2026, impulsarán aún más la llegada de turistas americanos y asiáticos, los de mayor gasto medio.

La moderación en el crecimiento de las pernoctaciones en Baleares se ha debido, principalmente, al descenso del turismo nacional. El número de visitantes nacionales ha caído un 9% respecto al año anterior, situándose en 1,2 millones hasta septiembre.