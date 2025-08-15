Baleares entra este viernes en fase de prealerta ante el riesgo de inundaciones

Archivo - Imágenes de recurso de un grifo de agua para uso doméstico goteando. - María José López - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares está desde este viernes en fase de prealerta del plan especial de riesgo de inundaciones (Inunbal) y refuerza así los sistemas de seguimiento y control de los fenómenos que puedan provocar situaciones con riesgo de daños.

Representantes de los diferentes cuerpos de emergencias y seguridad se reunieron el pasado martes para trabajar en la activación de este mecanismo, que se prolongará aproximadamente hasta finales de octubre o principios de noviembre.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, explicó entonces que la activación de la fase de prealerta de Inunbal tiene como objetivo reforzar los sistemas de seguimiento y control de los fenómenos que puedan provocar "situaciones con riesgo de daños".

En esta fase es en la que se evalúan los recursos disponibles, el estado en el que se encuentran y la capacidad operativa de los diferentes organismos de emergencias para agilizar y optimizar los mecanismos de respuesta.

"El plan lo que nos permite es activar todo los recursos vinculados de alguna manera con la respuesta, desde brigadas de obras hasta servicio técnicos, pasando por supuesto por las brigadas forestales, los servicios de bomberos, las policiales locales, Protección Civil, Cruz Roja, Salvamento Marítimo...", indicó.

Gárriz no detalló hasta cuándo estará vigente la fase de prealerta ya que dependerá de la meteorología, pero ha estimado que se dará por cerrada la temporada de riesgo de inundaciones entre finales de octubre y principios de noviembre.

Esta activación se realiza siguiendo las previsiones contenidas en el plan Inunbal e incluye la previsión de que los servicios implicados compartan novedades organizativas, conocimiento técnico y avances en materia de prevención.