Baleares financiará con 350.000 euros diferentes proyectos humanitarios para responder a los terremotos de Venezuela

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

El Govern balear financiará con 350.000 euros los diferentes proyectos humanitarios que cuatro organizaciones locales desarrollan en Venezuela para dar respuesta al doble terremoto de finales del pasado mes de junio.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, se ha reunido este miércoles con los representantes de estas entidades, Cáritas Diocesana de Mallorca, Cruz Roja Española, Médicos del Mundo y Apotecaris Solidaris.

En el encuentro, según ha explicado Estarellas en declaraciones a los medios de comunicación, las organizaciones sociales le han explicado cuáles podrían serían las actuaciones más eficientes.

"El Govern no podía aportar en la primera respuesta debido a la lejanía, pero sí que nos pusimos desde el primer día a disposición para ayudar económicamente que están sobre el terreno", ha subrayado.

ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y ALOJAMIENTO

Es por ello que el Ejecutivo autonómico aprobará en el Consell de Govern de este viernes una primera ayuda extraordinaria de 350.000 euros destinados a que estas cuatro organizaciones puedan desarrollar proyectos relacionados "de larga duración y de muchos meses para ayudar a las personas que han quedado en situaciones complejas".

Estas iniciativas, ha puesto como ejemplo, giran alrededor de la alimentación, el alojamiento, la potabilización del agua, la salubridad, la distribución de medicamentos o el apoyo psicosocial. "Todo lo necesario para ir sobreviviendo al día a día", ha expuesto.

Una parte de la respuesta se canalizará a través de Cáritas Diocesana de Mallorca, que recibirá 100.000 euros para desarrollar una intervención humanitaria dirigida a familias afectadas por los terremotos en los estados de Falcón y Yaracuy, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

El proyecto combina actuaciones de seguridad alimentaria, acceso al agua, saneamiento e higiene, alojamiento y refugio, así como medidas de protección y apoyo psicosocial. Entre las actuaciones previstas se encuentran la distribución de alimentos, ayudas económicas para cubrir necesidades básicas, kits de higiene y tratamiento del agua, y apoyo a las familias afectadas.

Cruz Roja Española contará con 100.000 euros para centrar su actuación en la cobertura de las necesidades básicas inmediatas de las personas afectadas.

La intervención dará prioridad a las personas de La Guaira y de la Gran Caracas que han perdido sus hogares o no pueden ocuparlos con seguridad, así como a las familias que se encuentran en espacios temporales. La ayuda incluirá artículos de primera necesidad, material de alojamiento, kits de higiene y otros recursos para dar respuesta a la emergencia.

Por su parte, Médicos del Mundo recibirá 100.000 euros para actuar en los estados de Sucre, Táchira, Apure, La Guaira y Miranda con el objetivo de mejorar el acceso a agua segura, saneamiento e higiene de unas 5.000 personas afectadas.

El proyecto prevé el suministro de agua mediante camiones cisterna, la instalación de diez tanques de almacenamiento de 2.000 litros, la rehabilitación de puntos de agua afectados y la distribución de kits para el tratamiento y almacenamiento seguro del agua y de productos de higiene.

En el ámbito sanitario, Farmacéuticos Solidarios recibirá 50.000 euros para reforzar el acceso a medicamentos y material sanitario para la población afectada.

La actuación prestará especial atención a niños y niñas, mujeres embarazadas, personas mayores, personas con enfermedades crónicas y personas con discapacidad, y permitirá dar respuesta también a necesidades relacionadas con la vacunación y la salud mental.

"HASTA QUE SEA NECESARIO"

Esta aportación extraordinaria, ha puesto en valor Estarellas, complementan a los nueve millones de euros que el Govern destina este año a los proyectos de cooperación internacional.

"Nuestra voluntad es seguir estando al lado de las entidades hasta que sea necesario y que cuanto antes se pueda restablecer la normalidad en un país que ya arrastraba problemáticas complejas", ha sentenciado la consellera.

Las autoridades de Venezuela han cifrado en 6.509 el número de víctimas mortales derivadas del doble terremoto de magnitud de 7,2 y 7,5 que golpeó al país a finales del pasado mes de junio, del cual ya han sido rescatadas un total de 6.462 personas.

Según los datos recogidos por los organismos internacionales, se estima que, durante los próximos seis meses, 1,8 millones de personas se encontraran en situación de vulnerabilidad extrema y peligro inminente, entre ellas más de 680.000 niños, niñas y adolescentes. Además, al menos 16.000 personas han quedado en situación de desplazamiento interno después de perder completamente su hogar.