Baleares gana 2.566 afiliados extranjeros en agosto

Archivo - Trabajadores durante la realización de las obras de la A-5, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). Durante la visita, el delegado ha hecho balance de la ejecución de las obras de la A-5 y ha informado de cuáles serán las próximas afecciones - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha ganado 2.566 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en agosto, un 1,41% más que el mes anterior, por encima de la media española de avance del 1,13%, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En comparación con agosto de 2025, la Seguridad Social ha ganado 22.439 afiliados extranjeros en las Islas, un repunte del 13,79%, inferior a la media española (15,7%).

Del total, 117.473 de los afiliados son de fuera de la UE y los 67.661 restantes, de la Unión Europea. Asimismo, 104.913 son hombres y 80.222, mujeres.

Los afiliados extranjeros en Baleares representan el 26,68 por ciento del total de afiliados, la cifra más alta de todo el país, que presenta una media de 15,89 por ciento.

DATOS NACIONALES

En toda España, la afiliación media de extranjeros subió en agosto en 39.535 cotizantes respecto al mes anterior, un 1,1% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.551.759 ocupados.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 482.490 ocupados, con un impulso interanual del 15,7%, más de 12 puntos por encima del incremento interanual de la afiliación global (+3,1%).

La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 15,9% del total de cotizantes, ha mostrado un especial dinamismo durante los ocho primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

A 31 de agosto el número de extranjeros que figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 337.917. De ellas, 269.627, el 79,8%, estaban encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 16.912, un 5%, eran trabajadores autónomos.

Por sexo, 203.418 eran hombres, el 60,2%, y 134.499 mujeres, el 39,8%.

Desde junio de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, más de la mitad del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, concretamente el 50,9%, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, agosto se cerró con un nuevo máximo de 3.526.093 afiliados extranjeros, lo que supone 479.004 cotizantes más que un año antes.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española, con 407.350 cotizantes. Le sigue Colombia (368.901), Rumanía (336.681), Venezuela (248.550), Italia (222.158), Perú (140.467), China (137.872) y Ucrania (84.564).