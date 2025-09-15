Baleares gana más de 7.400 afiliados extranjeros en agosto, un 4,77% más

PALMA/MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores extranjeros inscritos en la Seguridad Social en Baleares ha aumentado en 7.411 personas a lo largo del mes de agosto y este colectivo agrupa a 162.695 empleados, un 4,77% más que el año pasado.

Estos son algunos de los datos dados a conocer este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que se refleja que los afiliados extranjeros representan el 24,39% de la fuerza laboral de Baleares. Respecto a julio, los afiliados extranjeros caen un -0,26%.

Los trabajadores extranjeros de Baleares proceden en su mayoría de países de fuera de la Unión Europea (96.052), mientras que el resto proceden de los países miembros (66.644).

Los países más frecuentes de la UE son Italia, con alrededor de 23.000--, Alemania --casi 13.000-- y Rumanía --más de 8.000--. En cuanto a los países no europeos, hay casi 15.000 trabajadores marroquís, más de 12.000 colombianos y más de 7.000 argentinos.

Los sectores que más les emplean son la hostelería --alrededor de 64.000--, la construcción --más de 20.000-- y el comercio y los talleres --casi 18.000--.

En el archipiélago, el grupo más numeroso es el de trabajadores afiliados al régimen general --más de 132.900--, seguido por los autónomos --con poco más de 29.000-- y los que están en el Sistema Especial de Empleados del Hogar --más de 3.800--.

En el conjunto de España, La Seguridad Social perdió una media de 22.079 afiliados extranjeros en agosto, un 0,15% menos que en el mes anterior, con lo que el octavo mes de 2025 se cerró con 3.069.269 ocupados foráneos, según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar agosto, 935.368 procedían de países de la UE (30,5%) y 2.133.901, de terceros países (69,5%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (343.330 cotizantes), Rumanía (334.903), Colombia (252.550), Italia (214.144), Venezuela (203.990) y China (126.383).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en 47.864 cotizantes (+1,6%), hasta los 3.047.089 afiliados.

El Ministerio ha destacado en un comunicado que en el último año se han sumado a la Seguridad Social casi 200.000 ocupados extranjeros, un 6,9% más.

"Tres millones de trabajadores extranjeros han elegido nuestro país para desarrollar su vida y de esta forma, contribuyen a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro. Son fundamentales para el sostenimiento de nuestro Estado de bienestar", ha resaltado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.