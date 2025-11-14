Baleares gana más de 7.400 afiliados extranjeros en octubre, un 5,34% más

MADRID/PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores extranjeros inscritos en la Seguridad Social en Baleares ha aumentado en 7.403 a lo largo del mes de octubre y este colectivo agrupa a 145.979 empleados, un 5,34% más que el año pasado.

Estos son algunos de los datos dados a conocer este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que se refleja que los afiliados extranjeros representan el 23,6% de la fuerza laboral de Baleares. Respecto a septiembre, los afiliados extranjeros caen un 8,52%.

Los trabajadores extranjeros de Baleares proceden en su mayoría de países de fuera de la Unión Europea (87.086), mientras que el resto proceden de los países miembros (58.893).

Los países más frecuentes de la UE son Italia, con poco más de 19.300--, Alemania --con 12.408 y Rumanía --con 7.429--. En cuanto a los países no europeos, hay poco más de 14.100 trabajadores marroquís, cerca de 12.000 colombianos y más de 6.600 argentinos.

Los sectores que más les emplean son la hostelería --alrededor de 46.283--, la construcción --16.473-- y el comercio --poco más de 12.300--.

En el archipiélago, el grupo más numeroso es el de trabajadores afiliados al régimen general --cerca de 116.726--, seguido por los autónomos --más de 28.800-- y los que están en el Sistema Especial de Empleados del Hogar --3.782--.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la Seguridad Social ganó una media de 13.159 afiliados extranjeros en octubre, un 0,4% más que en el mes anterior, con lo que el décimo mes de 2025 se cerró con 3.101.500 ocupados foráneos, nuevo máximo histórico.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció un 7,2% en octubre, casi cinco puntos por encima del conjunto de la afiliación media (+2,4%).

Del total de extranjeros afiliados al finalizar octubre, 942.036 procedían de países de la UE (30%) y 2.159.464, de terceros países (70%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (365.089 cotizantes), Rumanía (340.449), Colombia (251.084), Italia (211.556), Venezuela (209.714) y China (126.748).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros ha crecido en el último año en 206.837 ocupados (+7,1%), hasta alcanzar un nuevo máximo de 3.100.999 ocupados.