Baleares gana más de 7.600 afiliados extranjeros en septiembre, un 5% más

MADRID/PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores extranjeros inscritos en la Seguridad Social en Baleares ha aumentado en 7.621 personas a lo largo del mes de septiembre y este colectivo agrupa a 159.682 empleados, un 5,02% más que el año pasado.

Estos son algunos de los datos dados a conocer este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que se refleja que los afiliados extranjeros representan el 24,42% de la fuerza laboral de Baleares. Respecto a agosto, los afiliados extranjeros caen un 1,9%.

Los trabajadores extranjeros de Baleares proceden en su mayoría de países de fuera de la Unión Europea (82.303), mientras que el resto proceden de los países miembros (47.549).

Los países más frecuentes de la UE son Italia, con poco más de 18.000--, Alemania --con 6.830 y Rumanía --con 6.555--. En cuanto a los países no europeos, hay poco más de 13.200 trabajadores marroquís, cerca de 12.000 colombianos y más de 6.400 argentinos.

Los sectores que más les emplean son la hostelería --alrededor de 57.580--, la construcción --15.345-- y el comercio --poco m*sa de 13.000--.

En el archipiélago, el grupo más numeroso es el de trabajadores afiliados al régimen general --cerca de 130.000--, seguido por los autónomos --más de 29.200-- y los que están en el Sistema Especial de Empleados del Hogar --3.790--.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la Seguridad Social ganó una media de 19.072 afiliados extranjeros en septiembre, un 0,6% más que en el mes anterior, con lo que el noveno mes de 2025 se cerró con 3.088.341 ocupados foráneos, muy cerca de sus máximos históricos.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar septiembre, 940.278 procedían de países de la UE (30,5%) y 2.148.064, de terceros países (69,5%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (351.603 cotizantes), Rumanía (337.617), Colombia (253.040), Italia (213.920), Venezuela (207.107) y China (125.989).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en septiembre en 20.691 cotizantes (+0,7%), hasta los 3.067.780 afiliados.

El Ministerio ha destacado en un comunicado que en el último año se han sumado a la Seguridad Social más de 200.000 ocupados extranjeros, casi un 7,1% más.

Según el Departamento que dirige Elma Saiz, las comunidades autónomas que lideran el crecimiento de la afiliación de extranjeros son Asturias (20,8%), Galicia (14,8%) y Castilla y León (13%), que fueron a su vez las que tuvieron la edad media más elevada en España en 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"El empleo crece entre los extranjeros por encima de la media gracias a su estructura de edad, y lo hace especialmente en las comunidades autónomas donde más hace falta, lo que es una excelente noticia", ha resaltado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.