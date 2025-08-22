Baleares impulsa la creación de refugios climáticos anticipando el pago de casi dos millones de euros

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el pago anticipado del 80% de las ayudas destinadas al diseño de refugios climáticos, que ascienden a dos millones de euros.

De estos, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de este viernes, 1,6 millones se ejecutarán en 2026 y 400.000 euros restantes en 2027.

Las inversiones podrán superar los 300.000 euros y se centrarán en el diseño o la mejora de la red municipal de refugios climáticos, tanto en espacios exteriores como interiores.

El objetivo de la medida, ha explicado Costa, es incentivar la redacción y la ejecución de proyectos que fortalezcan la "resiliencia urbana" y fomenten la integración de estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

Al mismo tiempo se prevé un impacto positivo en la actividad económica ligada al diseño, la construcción y el mantenimiento de espacios públicos.