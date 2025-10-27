Baleares impulsa un plan para fomentar la contratación de residentes y frenar el crecimiento poblacional

La presidenta del Govern, Marga Prohens, firma el Plan de Empleo de Calidad 2026-2028. - CAIB

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha firmado con sindicatos y patronales un nuevo Plan de Empleo de Calidad 2026-2028 a través del cual, entre otras cuestiones, se buscará fomentar la contratación de personas residentes para frenar el crecimiento poblacional.

La presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, han presidido el acto de firma celebrado este lunes.

El plan también ha sido rubricado por CCOO, UGT, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Baleares (PIMEB).

Según ha informado el Govern en un comunicado, este documento de 150 páginas pretende ser la hoja de ruta para dar respuesta a la necesidad de transformar el modelo económico del archipiélago y los retos del mercado laboral.

"Queremos ir un paso más allá, ser ambiciosos y tender a la excelencia en la calidad de nuestro mercado laboral y en el bienestar de los trabajadores, haciéndolo, por supuesto, de la mano de las organizaciones empresariales y sindicales", ha afirmado Prohens.

La presidenta ha destacado que el plan tiene como objetivo actuar ante la doble realidad a la que se enfrentan las Islas, como son los problemas de captación de trabajadores cualificados que tienen los sectores económicos y la persistencia del paro estructural de alrededor de 25.000 trabajadores.

"No puede ser que nuestras empresas tengan que traer a gente de fuera, contribuyendo a un patrón de crecimiento poblacional que debemos frenar, cuando tenemos personas aquí capacitadas para trabajar", ha incidido la presidenta.

En esta línea, el apuesta por la formación profesional, especialmente la formación dual, y la orientación laboral hacia las necesidades del sector público y del sector privado.

DIEZ EJES

Cabrer ha explicado que el documento fija diez ejes que orientan las actuaciones del Govern para promover un empleo estable, seguro y con condiciones dignas; mejorar la formación y la intermediación laboral; impulsar la igualdad de oportunidades; reducir la siniestralidad laboral, y fortalecer la colaboración con el tejido productivo.

En cuanto al sector público, el plan buscará fomentar la formación y el empleo hacia el sector de los cuidados y la atención a la dependencia, un sector con una necesidad creciente de trabajadores cualificados ante el incremento poblacional, el envejecimiento y el aumento de la cronicidad.

Con respecto al sector privado, el objetivo es dar respuesta a las necesidades de empleo derivadas de la transformación del modelo económico, con el impulso y la orientación hacia el empleo en la economía verde, energías renovables, circularidad, innovación, náutica, madera o el sector primario.