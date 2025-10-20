Baleares inicia la cuarta semana de octubre marcada por intervalos de nubes y temperaturas 3ºC por encima de lo habitual

Archivo - Imagen de archivo de la Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegación en Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para el inicio de la cuarta semana de octubre un cielo en el que habrá intervalos de nubes, alguna precipitación débil y ocasional pero unas temperaturas medias que están entre tres y cuatro grados por encima de lo normal para la época del año.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, ha indicado que este lunes habrá intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, un viento moderado del suroeste.

Esto ha provocado que las temperaturas nocturnas hayan ido en ascenso, al moverse en valores de entre 12 y 20ºC mientras que las máximas rondarán los 23 y 26ºC.

Los intervalos nubosos persistirán el martes, aunque tenderá a un cielo poco nublado durante la tarde. Asimismo, puede verse algún banco de niebla en la mitad este de Mallorca.

Las temperaturas quedarían sin cambios en las mínimas o podría haber un ligero ascenso, ya que las máximas podrían marcar entre los 24 o 28ºC. El viento será entre flojo y moderado del suroeste pero podría sentirse alguna racha fuerte en las Pitiusas.

Ya para el miércoles, Rodríguez ha pronosticado un cielo poco nuboso con nubes altas. El viento seguirá la misma tendencia durante la semana con soplando entre flojo y moderado del oeste y suroeste. Por su parte, las temperaturas mínimas quedarían entre los 15 y 20ºC pero las máximas no variarán.

El jueves se mantendrían los intervalos de nubes medias y altas, el viento se mantiene en idéntica dirección pero pasará a ser moderado o fuerte. Las temperaturas irán en ligero ascenso al marcar termómetros de entre 17 y 21ºC de mínima y 25 o 28ºC de máxima.

El portavoz de la Aemet ha señalado que el viernes continuará la tónica de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles u ocasionales. El viento soplará flojo del norte aunque con tendencia variable y en este caso las temperaturas bajarán a valores de entre 12 y 20ºC en las mínimas y 23 y 25ºC de máximas.