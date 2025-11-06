Baleares lanza una web para atraer inversión extranjera

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha lanzado una nueva web para atraer la inversión extranjera con proyectos de alto valor añadido, sostenibles e innovadores.

La plataforma, diseñada por la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADR Balears), da a conocer el territorio del archipiélago como destino favorable para acoger nuevos proyectos de alto valor añadido, sostenible e innovador.

Hasta ahora, Baleares no contaba con una herramienta como esta web, que permite canalizar los proyectos de inversión interesados en instalarse en el territorio.

A pesar de que el objetivo principal del portal es ser el punto de entrada de la inversión extranjera, también contribuye a la diversificación económica del archipiélago, puesto que se refuerza la atracción de proyectos de inversión alineados con los sectores considerados estratégicos en el Plan de Industria.

La web muestra Baleares como una región innovadora, con voluntad de desarrollar nuevas actividades económicas que aporten valor añadido a la sociedad y al frágil entorno de las Islas.

Gracias a la nueva web, los empresarios extranjeros interesados en establecerse en Baleares pueden conocer los motivos para invertir, además del ecosistema inversor con los servicios disponibles, los trámites que tienen que llevarse a cabo y la red de contactos.

También podrán consultar las principales cifras económicas de los sectores estratégicos, así como los clústeres existentes. Finamente, la plataforma dispone también de un apartado destinado a las ayudas y subvenciones que pueden obtenerse.

Hasta ahora, se recibían las solicitudes de posibles inversores a través de la plataforma Invest in Spain del ICEX, con el que la ADR Baleares trabaja de forma conjunta.

A partir de ahora, el nuevo portal canalizará todas las peticiones y las derivará a los departamentos correspondientes según las necesidades.

Una de las principales ventajas de la web es que el empresariado dispone en un único espacio de toda la información, la atención y el asesoramiento para la implementación de los proyectos, así como la investigación de posibles socios estratégicos en el territorio.

La web, que ya está operativa, se dará a conocer por diferentes vías. Además de estar disponible en el portal de Invest in Spain con las del resto de comunidades autónomas, se realizará una campaña de difusión y promoción entre las oficinas comerciales de la entidad y los consulados con los que se mantienen relaciones comerciales.