Baleares no votó a favor de la ley antitabaco por la manera "anómala" de actuar del Gobierno central

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, durante una comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que nunca se posicionó en contra de aplicar la ley antitabaco ni de ninguna otra medida protectora y que no apoyó la medida por considerar como "anómala" su aprobación durante la Comisión de Salud Pública.

Así lo ha asegurado la consellera durante su comparecencia en la Comisión de Salud de Parlament, a la que ha acudido para explicar por qué se opuso a la aprobación del anteproyecto de la ley antitabaco del Ministerio de Sanidad.

García ha reiterado que su mensaje fue claro desde el primer momento de que la posición de la Conselleria no había cambiado con respecto a la implantación de la ley.

De esta forma, ha aclarado que no votó a favor de la ley antitabaco durante la reunión de la Comisión de Salud Pública por considerar improcedente que la medida no se aprobase durante el Consejo Interterritorial.

Además, García ha asegurado que está a favor de muchas de las medidas incluidas en la ley y de la incorporación de las enmiendas propuestas por las autonomías, pero ha señalado que Baleares no emitió un voto a favor de la medida debido a la manera "anómala" de actuar del Gobierno central.

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