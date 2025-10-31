Baleares y otras CCAA mediterráneas reclaman a la Comisión Europea medidas para garantizar el futuro del sector pesquero

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto a los presidentes de las otras cuatro comunidades autónomas mediterráneas, ha enviado una carta a la Comisión Europea para reclamar medidas ante la grave situación económica del sector pesquero en el Mediterráneo.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, los presidentes de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de la Región de Murcia, Andalucía y de Baleares han colaborado para el envío de la carta que ha recibido la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

En el texto, los cinco gobiernos alertan de que la continua reducción de oportunidades de pesca derivada de la aplicación del reglamento de pesca demersal del Mediterráneo noroccidental está poniendo en riesgo la viabilidad económica y social del sector.

Los presidentes han recordado que, pese a las medidas adoptadas en los últimos años para garantizar la sostenibilidad ambiental, la viabilidad de las cofradías, las lonjas, las empresas y los trabajadores del mar es hoy insostenible. En la carta se ha señalado que "el tiempo se acaba" y que es necesario que la Comisión actúe antes de que la situación sea irreversible.

Las comunidades instan a habilitar medidas extraordinarias y flexibles, como ya se ha hecho en otros momentos de crisis, para garantizar la supervivencia económica y social del sector. Al mismo tiempo, han expresado su intención de colaborar con la Comisión para alcanzar una pesca sostenible ambiental, económica y socialmente.

Prohens ha destacado que Baleares "comparte plenamente la preocupación del sector pesquero" y pide una respuesta "ágil, sensible y adaptada" a la realidad de la flota mediterránea.

La carta ha sido firmada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; el presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y por la presidenta del Govern, Marga Prohens.