Baleares pide al Defensor del Pueblo que el próximo informe sobre centros de menores sea "más exhaustivo"

Publicado 24/09/2019 13:13:24 CET

Santiago señala que los datos entre CCAA "no son comparables ya que se han mantenido criterios distintos"

PALMA DE MALLORCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha pedido al Defensor del Pueblo que el próximo informe sobre centros de menores en las comunidades autónomas sea "más exhaustivo" pues considera que los datos entre territorios "no son comparables ya que se han mantenido criterios distintos".

En respuesta a la diputada del PP, Margalida Durán, Santiago ha explicado que en algunas autonomías, por ejemplo, las agresiones al personal de seguridad no se han contabilizado pues consideran que es algo que va en el cargo o que las fugas solo se computan a partir de las 24 horas, cuando "en Baleares se cuentan las fugas a partir de las tres horas". Por esto, ha dicho que "no se puede comparar si la información estadística no está definida".

Así, ha dicho que en 2018, en España, según los datos del Ministerio, se han formulado 3.855 denuncias formuladas por menores fugados y que, de estas, el 44% son de centros de reforma, unas 1.700. Sin embargo, ha dicho que "la autodeclaración de las CCAA en el informe del Defensor es de 526, entre fugas y no retornos". "Cada uno que saque sus conclusiones", ha señalado.

Por su parte, Durán ha señalado que "no se pueden minimizar" las cifras porque "una ya es mucho" y que "el objetivo es la fuga cero".