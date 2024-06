Baleares rechaza la nueva selectividad por aprobarse "unilateralmente" y por ser "lo mismo": "Solo cambian el nombre"

PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha expresado su desacuerdo con la nueva selectividad aprobada en Consejo de Ministros, en primer lugar porque el Gobierno "la ha aprobado unilateralmente, sin escuchar a las comunidades autónomas", y porque "es lo mismo".

"Solo cambian el nombre. La han maquillado y han hecho un poco de decir que será una prueba más homogénea", ha censurado el representante autonómico del sector educativo balear, este miércoles, en declaraciones a los medios.

Cabe recordar que el martes, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, aprobó esta nueva Selectividad, que entrará en vigor en junio del año 2025 y que sustituye el nombre de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) por el de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Al respecto, Vera ha recordado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, convocó a las CCAA en diciembre en una conferencia sectorial "que solo fue para hablar de móviles y de prácticas de Formación Profesional".

"No se nos ha informado de cómo estaba esta norma ni en qué proceso de borrador, y ayer se aprobó sin consultarnos, sin una conferencia sectorial, que lleva seis meses sin convocarse", ha advertido el conseller, sentenciando que "la promesas del Ministerio en muchos temas educativos después no se plasman porque no convocan".

Sobre la nueva selectividad, ha repetido que es "lo mismo". Es decir, "no unifica una prueba a nivel estatal, lo único que hacen es cambiarle el nombre", ha agregado.

En esta línea, Vera ha opinado que "no se trata de hacer una prueba más difícil o fácil, sino una prueba justa". "España es un distrito universitario único y --la selectividad-- tiene que ser una prueba justa para todos los alumnos que se examinen, sin complicar todavía más a las universidades, profesorado y alumnado".

Por último, preguntado por el modelo de selectividad que plantea Baleares, el conseller de Educación y Universidades ha matizado que "las comunidades autónomas del PP" buscan consensuar "una prueba lo más homogénea posible con estructura y evaluación común".

"Pedimos y ofrecemos al resto de comunidades --en las que no gobierna el PP-- que se sumen a esta propuesta para que sea lo más empírica posible", ha finalizado el conseller, reiterando que España es un distrito universitario único y "todos los alumnos compiten en igualdad de condiciones", pero "el real decreto no va en esta línea".