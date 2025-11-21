Baleares rechaza la propuesta de Catalunya de fijar un suelo o techo impositivo autonómico: "Es una línea roja absoluta"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha rechazado la propuesta de la Generalitat de Catalunya de fijar un suelo o un techo impositivo autonómico para evitar la "competencia desleal" de algunas comunidades que abogan por bajar impuestos.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, se ha opuesto a la posibilidad de que el futuro modelo de financiación "recorte la autonomía tributaria" o que el Estado pudiera "obligar" a Baleares a recuperar el impuesto sobre sucesiones o donaciones.

"Es una línea roja total y absoluta. Mientras haya este Govern, el impuesto de sucesiones va a ser historia, no lo vamos a recuperar. Y si nos obligan a ello iremos a los tribunales hasta las últimas consecuencias", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

También ha considerado "sorprendente" de que esta propuesta, que lanzó hace unos días la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, venga "de los llamados federalistas".

"Nos parece que roza la vergüenza más absoluta", ha remarcado. "¿Federalistas solo para asumir los impuestos? ¿Pero si alguien quiere bajar los impuestos ya no somos tan federalistas? Hombre... Nosotros nos calificamos como autonomistas y defenderemos hasta la última consecuencia la autonomía tributaria", ha añadido.

Esta autonomía, ha incidido, la defiende tanto para el actual Govern como para el hipotético caso de que la izquierda recuperara la presidencia autonómica en las próximas elecciones y "puedan subir los impuestos".

IRÁN A LOS TRIBUNALES SI TOCAN EL REB

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación también ha sido preguntado por las palabras del presidente canario, Fernando Clavijo, quien dijo no descartar la posibilidad de tener que acudir a los tribunales por la reforma del sistema de financiación.

Clavijo, en un acto celebrado en Zaragoza, dijo este jueves que "el mayor peligro" al que se enfrenta el archipiélago canario es que "todo indica que van a querer introducir el régimen económico fiscal dentro del sistema de financiación".

Costa ha dicho no tener constancia de que el Ministerio de Hacienda tenga "el más mínima voluntad" de integrar el régimen especial de Baleares (REB) en el sistema de financiación.

"Pero en el caso de que hubiese un intento haríamos lo mismo que Canarias. No admitiremos que este hecho insular se trate de forma distinta e integrada en el sistema de financiación", ha apuntado.

El conseller ha pntualizado que el REB todavía no está "consolidado", como sí lo está el régimen canario, ya que caducará en 2028.

A no ser, ha recordado, que progrese la proposición de ley presentada por el PP en el Parlament para eliminar su caducidad e introducir algunas "mejoras", especialmente en el ámbito de la innovación. "Se va a debatir, espero, en breve. Esperamos que sea aprobada y sea enviada a Madrid", ha señalado Costa.

Sobre la posibilidad deslizada en la reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el próximo febrero se presente un borrador del sistema de financiación, el portavoz del Govern ha considerado que se trata de un "globo sonda" como los que lanza "cada dos por tres".

"Esto empieza a dar risa. Lo único que dijo el otro día fueron generalidades, lo mismo de siempre. No hay ninguna propuesta y deducimos que, desafortunadamente, estamos lejos de una reforma del sistema de financiación", ha lamentado.

El conseller ha admitido que considera que no existe una "vía jurídica" para poder exigir la apertura de este "melón", lo que no implica que desde el Ejecutivo autonómico lo pidan con insistencia.