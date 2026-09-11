Baleares recurre el traslado de dos menores migrantes procedentes de Canarias y Melilla

Archivo - Dos migrantes pasean por la calle, a 27 de julio de 2025, en Ceuta (España).- Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

El Consell de Govern ah autorizado a la Abogacía de Baleares ha interponer recursos contra las resoluciones que ordenan el trasladado de dos menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias y Melilla.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

En concreto, ha explicado, se recurrirán las resoluciones de las delegaciones del Gobierno en Canarias y Melilla, del 15 de julio y del 20 de agosto, respectivamente, por la cual se acordó el traslado de sendos menores al archipiélago.

El Govern ha argumentado que ninguna de las dos resoluciones responden al interés superior de los menores ni están debidamente motivadas, dado que no se ha planteado antes su repatriación mediante la reagrupación familiar. En uno de los casos, ha asegurado sin concretar en cuál, la familia "protectora" con la que residía el menor está localizable y mantiene con él un "vínculo afectivo positivo".

Baleares ha defendido que la reubicación y el traslado de menores no acompañados "no pueden realizarse de forma genérica ni automática, sino que deben responder a las circunstancias personales de cada menor". En este sentido, ha considerado que las resoluciones "no motivan que el traslado sea la opción más favorable para los menores ni justifican adecuadamente su elección como comunidad autónoma de destino".

También ha considerado "especialmente relevante" que la decisión de trasladar a los menores al archipiélago "parezca fruto del automatismo de una aplicación informática, sin una motivación expresa sobre la idoneidad de dicho destino".

La distancia geográfica y el bilingüismo propio de Baleares, ha argumentado, "pueden dificultar la continuidad de las relaciones familiares y suponer una desvinculación del entorno social y cultural de los menores, lo que puede incrementar su vulnerabilidad".

Además, el Ejecutivo autonómico ha señalado que "el nivel de ocupación de los centros de atención especializada a menores migrantes no acompañados se encuentra muy por encima de sus capacidades" y que, por lo tanto, los recursos disponibles en las islas se deberían priorizar "para los menores que se encuentran privados de una familia que pueda hacerse cargo de ellos".