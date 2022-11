Baleares reducirá a la mitad su consumo energético en 2030 con la llegada del segundo enlace con la península

PALMA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares reducirá en 2030 un 50 por ciento su consumo de energía primaria con la llegada del segundo enlace con la península, avanzándose así a lo que fija la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que indica que para el 2050 el consumo tendría que bajar un 40 por ciento, según ha explicado en la Cumbre del Clima COP27 el director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava.

Durante la conferencia conjunta de Baleares, Canarias, Taiwán y Bahamas 'Energy infrastructure, governance, regulatory framework to drive transition and resilience for islands', Malagrava ha incidido en la importancia del segundo enlace, que también incidirá en la reducción de emisiones y aceleraría la descarbonización, según ha recogido el la Conselleria de Transición Energética en una nota de prensa.

El director general ha explicado que a día de hoy se está alrededor de una reducción del 15 por ciento de energía primaria respecto a 2005.

Se calcula que en 2026, ha indicado, que sería el año anterior a la puesta en servicio del segundo enlace, se llegaría a una reducción del 26 por ciento y que con la llegada de esta segunda conexión, esperada para el 2027, se reduciría un 40 por ciento ese año.

De este modo, en 2030, junto con la penetración de renovables y la reducción del consumo de energía en general, se llegará a una reducción del 50 por ciento de la energía que se consume actualmente.

Malagrava, además, ha explicado durante su exposición el Plan de Transición Energética que está elaborando el Govern y del cual ya se tienen estos primeros datos preliminares, así como la hoja de ruta que ha iniciado reuniéndose con todos los sectores de la sociedad, pasando por científicos, sindicatos, sectores ecologistas, partidos políticos, instituciones y agentes socioeconómicos, como el sector hotelero.

Así, ha informado del marco regulador y del proceso de resiliencia que Baleares está afrontando en una situación de calentamiento global y, concretamente, de calentamiento del Mediterráneo. Según ha recordado, la apuesta del archipiélago es crecer a un ritmo de 200 MW al año en energías renovables.

En este sentido, el director general del Govern ha puesto el acento en lo que reclaman los científicos y que el Ejecutivo tiene que lograr como un reto a cumplir. Según ha recordado, los primeros datos del Plan de Transición Energética y Cambio Climático fijan un objetivo de renovables de 1.600 MW para 2030 para lograr una penetración de renovables del 37 por ciento, por lo que es necesario crecer a un ritmo de 200 MW al año en energías renovables.

"Es un hito que cada vez está más cerca y que se ve con la gran respuesta que está teniendo la ciudadanía en materia de autoconsumo, pero sabemos que no basta. Por eso, estamos explorando todas las vías para hacer un mix renovable que nos permita llegar a este crecimiento de 200 MW/año en materia renovable", ha concluido.