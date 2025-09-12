Baleares registrará este sábado temperaturas máximas de hasta 32 grados y rachas de viento moderado

Archivo - Varias personas se pasean por el centro, a 15 de julio de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares registrará este sábado temperaturas máximas de hasta 32 grados centígrados (ºC) y rachas de viento moderado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este sábado se esperan intervalos de nubes altas, brumas matinales y rachas de viento de componente este y sur y de intensidad floja o moderada.

Según ha indicado la Aemet en su cuenta de la red social X, se esperan temperaturas mínimas de entre 16ºC y 22ºC y máximas de entre 27ºC y 32ºC.