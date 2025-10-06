Baleares está trabajando en el registro de objetores al aborto pero no aclara si cumplirá el plazo del Gobierno

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).¡ - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud el Govern balear, Manuela García, ha asegurado que la administración autonómica está trabajando en el decreto que permita la creación del registro de objetores de conciencia al aborto, aunque no ha aclarado si estará listo en los plazos exigidos por el Gobierno.

Así se ha expresado este lunes a preguntas de los periodistas durante su visita al CEIP Marian Aguiló de Palma, donde se ha iniciado inicia la vacunación contra la gripe infantil en centros escolares.

Poco antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había enviado enviado un requerimiento formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que creen y regulen, "con la mayor celeridad posible", el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto, dándoles un plazo de tres meses desde la recepción de este requerimiento.

"Es cierto que no tenemos el registro de objetores de conciencia, porque estamos trabajando en el decreto, estamos trabajando en ello para poder realizar el registro", ha contestado García al ser cuestionada al respecto.

El decreto, ha asegurado, se encuentra "en vías de desarrollo" y todavía debe pasar por una serie de trámites formales y conseguir el visto bueno de los informes pertinentes.

No ha sido capaz de aclarar, no obstante, si la normativa estará desplegada en los plazos que exige el Gobierno. "Entiendo que sí. Pero de cualquier manera, somos muy transparentes", ha dicho.

En cualquier caso, ha asegurado que en todos los centros sanitarios públicos de Baleares está "absolutamente garantizado" el derecho al abordo.