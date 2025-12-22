Baleares usará la inteligencia artificial para monitorear la pesca profesional y recreativa

Un pescador en Baleares. - CAIB

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, en colaboración con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), ha puesto en marcha 'Remar2', la segunda fase del programa de monitoreo pesquero orientado a mejorar la sostenibilidad de la pesca profesional y recreativa en el archipiélago, que empleará con herramientas de inteligencia artificial (IA).

Esta nueva etapa, ha informado la Conselleria en un comunicado, cuenta con financiación del impuesto de turismo sostenible (ITS), da continuidad al trabajo iniciado hace dos años y refuerza el compromiso del Govern con una gestión pesquera "moderna, rigurosa y basada en evidencia científica".

'Remar2' tiene como objetivo principal desarrollar herramientas de seguimiento que permitan al Ejecutivo implementar con mayor precisión los planes de cogestión pesquera.

"Aunque la flota balear es relativamente pequeña y considerada globalmente sostenible, la normativa europea y las exigencias del mercado reclaman información cada vez más detallada y verificable sobre la actividad pesquera y su impacto ecológico", ha explicado el director general de Pesca, Antoni M. Grau.

Es por ello, ha proseguido, que el proyecto apuesta por un sistema de monitoreo integral que analiza el esfuerzo pesquero, la composición y el tamaño de las capturas.

En el caso de la pesca profesional también tiene en cuenta los rendimientos económicos con la finalidad de obtener una imagen "precisa" del estado de los recursos marinos y de las tendencias que pueden afectar a su viabilidad, ha añadido.

INCORPORAR LA IA

Una de las innovaciones más destacadas del programa, ha destacado la Conselleria, es la incorporación de tecnologías de IA que permiten identificar, medir y contar peces y crustáceos a partir de imágenes.

En la pesca profesional, los ejemplares son fotografiados en la lonja y el sistema de IA determina automáticamente la especie y la talla, lo que proporciona un nivel de resolución "sin precedentes" sobre las capturas desembarcadas.

En el caso de la pesca recreativa, el proyecto trabaja para que las fotografías que los pescadores realizan para registrar sus capturas en las reservas marinas puedan ser verificadas y medidas de manera automática, mejorando así la fiabilidad del registro y la coherencia de la información recopilada.

'Remar2' también prevé reforzar el sistema científico de seguimiento de los recursos mediante la ampliación de la red de telemetría acústica de Baleares, con la perspectiva de extenderla a las cuatro islas.

Esta red de receptores permite estudiar los movimientos y las migraciones de peces, rayas y tiburones costeros mediante marcaje electrónico, así como identificar áreas ecológicamente relevantes, como zonas de agregación reproductora.

La integración de estos datos con modelos matemáticos e información espacial de las embarcaciones pretende generar un flujo continuo de información que facilite la evaluación del estado de los ecosistemas y la detección temprana de posibles cambios en las poblaciones.

El programa se completa con el trabajo de campo de un equipo científico que embarca regularmente con pescadores profesionales para recoger datos que no se pueden obtener a distancia, como capturas descartadas o liberadas por talla, el estado de los fondos marinos y las condiciones ambientales que influyen en las pesquerías.

Todos estos datos recogidos por el Imedea se tratan de manera agregada y anónima, sin informar nunca sobre el comportamiento individual de ningún pescador.

El proyecto prevé que, en el futuro, los pescadores puedan acceder directamente a sus datos, lo que facilitará la toma de decisiones informada y fomentará una colaboración más estrecha entre ciencia, administración y sector.

La incorporación de datos espaciales casi en tiempo real permitirá ajustar las zonas de pesca en función de la evolución de las capturas y contribuirá a la recuperación de las poblaciones de peces.

Actualmente, 'Remar2' opera en Mallorca, Ibiza y Formentera, con la previsión de ampliarse a Menorca. Las diferencias ecológicas entre islas implican adaptar algunos aspectos del monitoreo, pero el objetivo final es armonizar las metodologías y establecer un marco de seguimiento común para todo el archipiélago.