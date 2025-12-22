El barrio de Sant Nicolau de Palma es el cuarto con la vivienda más cara de toda España con 11.864 euros por m2

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

El barrio de Sant Nicolau de Palma es el cuarto con la vivienda más cara de toda España, con precios de 11.864 euros por metro cuadrado (m2) de media, según un informe de pisos.com.

De acuerdo con los datos del portal inmobiliario, un inmueble de unos 90 m2 en esta zona de la capital balear podría ascender hasta los 1,96 millones de euros.

Otro barrio de Palma, Son Vida, aparece en la decimonovena posición, con una media de 8.972 euros por m2 y con una vivienda de 90 m2 con un valor aproximado de 807.496 euros.

Sa Calatrava, también en la capital de Baleares, está en la vigesimoprimera posición con 8.701 euros por m2 y una vivienda de 90 m2 por 783.173 euros.

La clasificación la lideran los barrios madrileños de Recoletos (15.451 euros por m2), Castellana (13.169 euros por m2) y Jerónimos (12.971 euros por m2).

Cuatro capitales de provincia acaparan el ranking, con Madrid y sus 7.303 euros por metro cuadrado a la cabeza, lo que equivale a 657.310 euros por una vivienda de 90m2.

Palma le sigue con una media de 6.012 euros por m2 (541.066 euros por piso tipo) y detrás va Barcelona con el metro cuadrado a 5.512 euros (496.063 euros por 90m2). Cerrando la lista, Málaga presenta una media de 4.664 euros por m2 (419.776 euros por una vivienda).

Al comparar el precio medio de cada capital de provincia con el de su barrio más cotizado, las diferencias resultan "especialmente reveladoras", de acuerdo con pisos.com.

Málaga presenta la brecha porcentual más pronunciada con un incremento del 115%, desde 4.664 euros de media hasta 10.020 euros en La Térmica-Sacaba Beach.

Le sigue Madrid con un 112% más entre su precio medio de 7.303 euros y los 15.451 euros de Recoletos. Palma registra un 97% de diferencia frente a Sant Nicolau (11.846 euros por m2), mientras Barcelona marca un 90% más en Diagonal Mar (10.477 euros por m2).

LOS BARRIOS MÁS ASEQUIBLES

Del análisis del portal inmobiliario se desprende que Murcia es la capital que concentra el mayor número de barrios con precios accesibles, una clasificación en la que Baleares no tiene representación.

El murciano Javalí Nuevo se sitúa como el barrio más asequible con apenas 604 euros por m2(54.395 euros por una vivienda de 90 m2). Le siguen La Raya en Murcia (620 euros por m2), Virgen del Carmen en Alicante (651 euros por m2), El Palmar en Valencia (742 euros por m2) y Sangonera la Seca en Murcia (753 euros por m2).