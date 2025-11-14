Las bases de MÉS per Mallorca deciden que Vicenç Vidal siga en Sumar

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las bases de MÉS per Mallorca han decidido que su diputado en el Congreso, Vicenç Vidal, permanezca en la disciplina del grupo parlamentario de Sumar.

La determinación se ha tomado en la asamblea celebrada la tarde de este viernes, la segunda en la que se ha debatido esta cuestión, ha informado el partido en un comunicado.

Celebrada en el Casal Pere Capellà de Algaida, ha comenzado sobre las 19.00 horas y no ha sido hasta aproximadamente las 22.00 horas, tras el debate de diversas cuestiones previas, cuando se ha decidido optar por la permanencia de Vidal en el grupo parlamentario plurinacional.

La opción de permanecer en Sumar ha recibido el apoyo del 67% de la militancia, mientras que la de romper y alistarse en el grupo mixto ha obtenido el 31% de los votos.

Para Vidal, se trata de una decisión "táctica" que se adopta en un contexto en el que, "pese a que las relaciones con Sumar y el PSOE siempre son complicadas", MÉS está consiguiendo "avances políticos positivos en clave balear que se notan en la vida de las clases populares mallorquinas".

En esa línea, el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerado que la decisión "representará plenamente los 83.000 votos" conseguidos por la formación en las últimas elecciones.

"Aquello que une, más allá de cualquier debate, a todas las sensibilidades de MÉS es la defensa de construcción de un espacio amplio soberanista, verde y de izquierdas", ha subrayado.

Apesteguia ha dicho sentirse satisfecho por el "ambiente cálido, de complicidad total con el diputado Vidal y de unidad" que ha acompañado a la discusión y votación.

UNA PRIMERA VOTACIÓN FALLIDA

La decisión sobre la posibilidad de romper con Sumar quedó en 'stand by' a finales de junio después de que en la primera votación se produjera un "empate técnico" entre los afiliados ecosoberanistas, lo que derivó en que el parlamentario siguiera dentro del grupo plurinacional de forma provisional.

Con este contexto y visto el empate de la primera consulta, MÉS per Mallorca optó por congelar la decisión hasta después del verano. Aunque se barajó celebrarla en septiembre, al final se ha celebrado este viernes coincidiendo con los trabajos previos de su futuro congreso, que tendrá lugar el mes de diciembre.

Sus socios de Més per Menorca sí se pronunciaron en julio y, también a través de una asamblea con sus afiliados, decidieron con 83% de los votos que Vidal abandonara Sumar y pasara a la disciplina del Grupo Mixto.

EL 'NO' DE SUMAR A DEJAR EL GOBIERNO

La dirección de MÉS abrió la opción de romper con Sumar en plena crisis generada por la presunta implicación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la trama Koldo, causa por la que está imputado y permanece en prisión provisional.

Entonces, la formación justificó que era necesaria esta consulta ante la negativa de Sumar a abandonar el Gobierno de coalición con el PSOE, dado que la corrupción era un asunto muy sensible en la comunidad tras casos de irregularidades que afectaron en las Islas a PP o Unió Mallorquina.

También se aludió a falta de avances en la agenda propia del archipiélago y ciertas disfunciones en el funcionamiento de la coalición del socio minoritario, aunque admiten que la relación ha mejorado y las disfunciones se han corregido.

SUMAR ACUMULA DOS FRACTURAS

A finales de junio Sumar esquivó temporalmente otro golpe a su estabilidad interna, después de la fuga al Mixto de la diputada Àgueda Micó tras acordarlo por amplia mayoría su formación, Més Compromís.

En el caso de Compromís se produjo una división interna dado que el otro diputado de la confluencia valenciana en el Congreso, Alberto Ibáñez (Iniciativa), se desmarcó de Micó y optó por continuar en Sumar, en línea con lo dispuesto por su partido.

A finales de 2023 se produjo la ruptura de Podemos con Sumar, pasando sus diputados al Grupo Mixto entre fuertes críticas al proyecto político creado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.