Cartel de “El Arte de la Música" , un ciclo de conciertos enmarcado en el Congreso Internacional “Los espacios de Ramon Llull” - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La basílica de Sant Francesc acoge el ciclo de conciertos 'El Arte de la Música: un diálogo con Llull', una propuesta musical que se enmarca dentro del Congreso Internacional Ramon Llull 2025 y que invita al publico a vivir una experiencia sonora única, donde la palabra y la música se unen para celebrar la armonía, el pensamiento y la belleza universal del beato mallorquín.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, el ciclo, organizado por el Govern a través de la Dirección General de esta Conselleria, reúne reconocidas formaciones del ámbito nacional e internacional que ofrecerán una lectura contemporánea y espiritual del legado luliano.

Cada concierto de este ciclo propone una mirada sonora diferente sobre el pensamiento luliano. El programa 'Dialogando con el Libro de las Maravillas' se celebrará el 15 de noviembre, 'Peregrinaje del alma', el 22 de noviembre, el 'Concierto de órgano en honor al Beato Ramon Llull', de Agustí Aguiló Orfila, tendrá lugar el 27 de noviembre, y, por último, 'Mediterraneum. El último peregrinaje de Ramon Llull', el 29 de noviembre.

Este homenaje a Ramon llull pretende ser también un recuerdo vivo de la fuerza transformadora de la cultura y de la belleza compartida. El secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, ha destacado que Llull "recuerda que el arte puede ser un instrumento de diálogo universal".

ORGANIZACIÓN Y CONTEXTO

El ciclo está producido por el Govern, con la colaboración de la Basílica de Sant Francesc, la Universitat de les Illes Balears (UIB) y otras entidades culturales.

Además 'El arte de la música' se enmarca dentro de la programación cultural previa al Congreso Internacional 'Los espacios de Ramon Llull', que se celebrara del 20 al 22 de noviembre. En el acto, más de 50 investigadores internacionales debatirán sobre el legado y la proyección del pensador en un acontecimiento impulsado por el Govern y financiado con fondos ITS.

El objetivo de este proyecto ITS es fomentar la cultura como palanca de atracción de visitantes, poniendo en valor el patrimonio intelectual y espiritual de Ramon Llull como parte de la identidad de Baleares.