Bauzá cree que la temporada ha sido "buena" y afirma que "levantar la moratoria de plazas no significa más crecimiento"

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha considerado este martes, en el pleno del Parlament, que la temporada turística de este año ha sido "buena, siguiendo la misma tendencia que otros destinos españoles" y ha afirmado que "levantar la moratoria de plazas, que se levantará, no significa más crecimiento".

Bauzá se ha pronunciado de este modo, en respuesta a las preguntas formuladas por los diputados socialistas Àlex Pitaluga y Llorenç Pou, quienes le han recriminado que "el problema de la masificación turística continúa e incluso aumenta, sin que se conozca cuál es el límite ni la capacidad de carga de esta comunidad, se mantenga la oferta ilegal en plurifamiliares sin que se haya precintado todavía ninguna vivienda, sigan las superposiciones de cruceros en puertos como el de Ibiza y crezca la preocupación ciudadana por la masificación"; así como que el Govern no se haya dado cuenta de que "la sociedad ha cambiado y tiene claro que hay que decrecer" al igual que "es consciente de que progreso y reducción de plazas no son incompatibles sino que se retroalimentan", respectivamente.

En relación a la valoración de la temporada, el conseller Bauzá ha explicado que "la mejor manera de valorarla es con datos objetivos", motivo por el que ha desgranado que "entre enero y agosto de este año, Baleares ha recibido 13,7 millones de turistas, un 4,76% más que en los mismos meses de 2023" y, de éstos, "Mallorca ha recibido 9,7 millones; Menorca, 1,3, y Pitiusas, 2,755 millones".

Además, ha continuado Bauzá, "los turistas alemanes que han visitado el archipiélago han sido un 8,7% más, y los suizos, un 5,4% más". "Destaca", ha subrayado, "el crecimiento exponencial, en un 20,7%, de los visitantes franceses que ha recibido Baleares en los ocho primeros meses de este año", mientras "británicos y españoles han presentado valoraciones negativas".

De la misma manera, el conseller ha detallado que "el gasto interanual de los turistas ha sido un 12% mayor y el gasto por persona ha subido un 7%". Y, en relación a las pernoctaciones, ha comentado que "estas han crecido un 3,4%, siendo la de estancia media negativa, con un -1,20". Por tanto, se puede deducir, según el conseller, que "los turistas vienen más veces por menos tiempo".

"La demanda de energía acumulada baja un 0,4% entre enero y agosto, mientras sube un 3,6% en Formentera, y la cifra de afiliados del sector aumenta durante segundo trimestre de este 2024 hasta un 4,4% interanual", ha proseguido Bauzá, apuntando que "en el tercer trimestre, el número de afiliados ha sido menor en comparación al trimestre anterior pero el crecimiento interanual ha sido un 1,08% mayor". "La tasa de temporalidad ha bajado 6,6 puntos", ha subrayado, señalando que "en la oferta complementaria ha habido de todo, unos que dicen estar satisfechos y otros que aseguran que no han visto cumplidas las expectativas".

Por ello, en opinión del conseller, "la temporada ha sido buena, siguiendo la misma tendencia de otros destinos españoles", como "también lo ha sido la capacidad dentro del pleno de Conestur de conseguir una declaración institucional de apoyo a la industria turística por parte de todas las comunidades y de todos los miembros de Conestur, impulsada por el ministro Hereu y la secretaria de estado, que siempre que nos han podido dar una mano nos la han dado".

"Estaría bien", ha considerado Bauzá, "que nos aclararán si están con la parte más sensata de su partido o en el del "vale cariño, te mantengo informada"", ha concluido respecto a esta cuestión.

Por otro lado, en relación a la moratoria de plazas, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes ha defendido que este Govern tiene "dos consensos, el primero, que el turismo es la principal industria turística de esta tierra, y, el segundo, que este Ejecutivo autonómico ha sido respaldado por 166.000 personas que confiaron en el programa del PP y de la presidenta Marga Prohens".

"Un programa", el de los 'populares', en el que, ha explicado el conseller, "en ningún momento se habla de permitir crecer en plazas turísticas". "Nosotros no seremos los de crecer en 115.000 plazas ni miraremos para otro lado en casos de oferta turística ilegal", ha asegurado, leyendo, como ejemplo, un punto del programa del PP, en el que se dice que hay "una hoja de ruta clara para el sector turístico, no sometido a vaivenes coyunturales ni partidistas, que permita fijar su acción a medio y largo plazo, apostando por la sostenibilidad medioambiental económica y social, la mejora de la calidad del destino, el aumento en valor y no en volumen, y en competitividad maximizando el respeto a los recursos naturales, al entorno y al bienestar de los ciudadanos". "Y, en esta estamos", ha subrayado.

De hecho, en este sentido, Bauzá ha querido dejar claro que "levantar la moratoria de plazas, que se levantará, no significa más crecimiento". Al respecto, ha leído un punto también del programa del PSIB-PSOE para las elecciones de 2019 y que, le ha recordado, "pudieron aplicar porque gobernaron en esta comunidad hasta 2023", en el que los socialistas se comprometían al "impulso de la reconversión de zonas maduras, aumentando la inversión pública, facilitando la modernización, apostando por la calidad de la oferta de privada, usando fondos del ITS, del Estado y del consorcio de plazas, para garantizar la reconversión de los espacios públicos de estos espacios". Una medida que, ha señalado, "todo el mundo sabe como acabó, con patinetes, conciertos de los 40 Principales, y cantidades comprometidas con power points, entre otras cuestiones".