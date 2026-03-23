Bauzá destaca que el ITS se traduce en "obras palpables que mejoran el día a día" tras la visita a proyectos en Calvià

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, en la finca de Terranova. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha resaltado que el impuesto de turismo sostenible (ITS) "no es una caja vacía" y se transforma en "obras palpables que mejoran el día a día", después de visitar los proyectos financiados con esta tasa en Calvià.

Bauzá ha apuntado que estas intervenciones sirven para "definir el nuevo modelo de sostenibilidad y calidad turística del Govern", puesto que el ITS se consolida como una herramienta "tangible" que "revierte directamente en la mejora de los municipios y la calidad de vida de sus residentes".

En un comunicado, la Conselleria Turismo, Cultura y Deportes ha indicado que la visita ha comenzado en la Fase 1 del bulevard de Peguera, un proyecto de modernización urbana con una inversión de 3,25 millones de euros.

Esta obra cuenta con un modelo de financiación híbrido, donde el ITS aporta 1,25 millones y se complementa con dos millones procedentes de los Fondos Next Generation.

Posteriormente, la comitiva se ha trasladado a la Fase 2 del Paseo Marítimo de Magaluf, una actuación presupuestada en tres millones de euros y financiada al 100% por el ITS. El conseller ha subrayado que este apoyo directo del Govern permite la "transformación estética y funcional necesaria para avanzar hacia un turismo de mayor valor añadido".

Otro de los puntos destacados ha sido la Finca de Torrenova, donde el ITS destina un millón de euros para la adecuación de este espacio, tras el esfuerzo de expropiación realizado por el Ayuntamiento en 2023. El objetivo es crear un pulmón verde que recupere el patrimonio natural y etnológico tanto para visitantes como para la ciudadanía.

Finalmente, se ha puesto en valor la obra de pluviales de Palmanova-Magaluf, una infraestructura hídrica vital para evitar inundaciones y asegurar la sostenibilidad del saneamiento en la zona turística, que cuenta con una dotación del ITS de 4,8 millones de euros.

Bauzá ha puesto en valor la "sintonía" con el Ayuntamiento de Calvià y la capacidad de gestionar fondos de diversa procedencia para maximizar el impacto de la inversión pública, puesto que solo en estas cuatro obras principales el Govern inyecta 10,05 millones de euros del ITS.

En este sentido, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha declarado que la financiación por parte del ITS permite "avanzar en la mejora de infraestructuras mediante una inversión millonaria que impulsa la modernización de las zonas maduras".

Además, ha recalcado que esta inyección económica es "vital" para transformar la estética y funcionalidad del bulevard de Peguera y del paseo Marítimo de Magaluf, así como para dar una respuesta definitiva a las demandas vecinales con la nueva red de pluviales.

"Esta colaboración institucional es fundamental para revalorizar y potenciar la recién adquirida Finca de Torrenova, al recuperar el patrimonio y abrir un nuevo pulmón verde para el disfrute de toda la ciudadanía", ha mantenido.

En total, si se suma la adquisición de Torrenova y las obras actuales, el esfuerzo inversor en Calvià supera los 22,8 millones de euros.