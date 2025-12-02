Bauzà quita hierro a la eliminación de las ayudas a OCB y Joves per la Llengua: "Me parece bien la libre concurrencia"

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación convocada por Obra Cultural Balear (OCB) contra las políticas de PP y VOX, a 5 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà, ha quitado hierro a la eliminación de las ayudas dirigidas a la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves de Mallorca per la Llengua en los presupuestos del Consell de Mallorca para 2026.

"Soy muy respetuoso con las competencias y las negociaciones que se llevan a cabo. Me parece bien que las ayudas se den por libre concurrencia y por convocatoria pública. En la Conselleria que tengo el honor de presidir hacemos lo mismo", ha dicho.

La diputada socialista Amanda Fernández le ha preguntado durante el pleno del Parlament de este martes por su opinión acerca de la eliminación de las ayudas a las entidades que fomentan el uso del catalán, algo que ha considerado que fue una exigencia de Vox y que "no había pasado nunca".

Bauzà, sin embargo, ha sostenido que los socialistas le hacen un "flaco favor a la lengua" cuando "buscan continuamente el enfrentamiento y quieren sacar rédito".