Bauzá tacha de "hipócrita" al obispo de Mallorca por criticar los excesos del turismo

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha acusado al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, de "hipocresía" por criticar los excesos del turismo a pesar de que la Iglesia obtiene ingresos de esta actividad.

En un mensaje en la red social 'X', el conseller ha cargado duramente contra el obispo por un artículo publicado en el 'Ara Balears' en el que critica la masificación turística y la destrucción del territorio.

Bauzá le ha reprochado que "le molesten" los ciclistas que suben a Lluc, a pesar de que "hace no mucho el mismo santuario los invitaba con un entusiasta 'Ciclista, Lluc es tu casa'"; y que le "preocupen" los cruceros, aunque una buena parte de sus pasajeros visiten la Seu.

"Mientras predica contra la codicia turística, convendría recordar las 268 plazas comercializadas en el Santuario de Lluc, objeto de un expediente por presuntas irregularidades. Quizás la codicia es más fácil de reconocer cuando se contempla desde el campanario de otro", ha publicado.

El conseller no ha cuestionado el derecho de la Iglesia a advertir de los excesos del turismo. Sin embargo, ha considerado que debería "aplicar la misma exigencia moral a las actividades que le reportan ingresos".