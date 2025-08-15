La Biblioteca de Cort reabre este lunes tras la rehabilitación del suelo

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Cort abrirá nuevamente sus puertas al público este lunes, tras la finalización de las obras de rehabilitación del suelo de parquet.

Los trabajos han contado con una inversión de 4.500 euros y han abarcado una superficie total de 140 metros cuadrados.

Esta actuación ha permitido renovar el pavimento, mejorando su estado y creando un espacio más cómodo y agradable para los usuarios.

Una vez concluidas las obras, se ha realizado una limpieza exhaustiva de todo el recinto y se ha recolocado todo el mobiliario y los equipos informáticos correspondientes, a fin de garantizar una experiencia óptima a quienes visitan y hacen uso de este espacio.

De este modo, la Biblioteca de Cort retomará su horario habitual a partir del próximo 18 de agosto, siendo éste de lunes a viernes, de 08.30 a 20.30 horas, y los sábados de 09.00 a 13.00 horas (con sábados cerrados durante los meses de julio y agosto).