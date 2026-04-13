La biblioteca de es Molinar de Palma celebrará el día de Sant Jordi con el ciclo 'Cinema i Llibres'

La biblioteca es Molinar de Palma celebrará el día de Sant Jordi con el ciclo 'Cinema i Llibres' - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca municipal de es Molinar de Palma proyectará tres películas en el ciclo 'Cinema i Llibres' con motivo del día de Sant Jordi, cada martes durante las próximas tres semanas.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, las películas elegidas son el documental 'Cien libros juntas' (2024), de la realizadora mallorquina Marga Melià, que se proyectará el próximo martes 14 en la biblioteca municipal. La programación se completará con la obra 'Miocardio' (2024), dirigida por José Manuel Carrasco, y 'La trenza' (2023), de Laetitia Colombani.

La actividad tendrá lugar los días 14, 21 y 28 de abril a las 18.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo en la biblioteca y bajo la organización del área municipal de Cultura.

El primer título fue rodado en diferentes localizaciones de Mallorca, como el Monasterio de Lluc, la Serra de Tramuntana y la librería palmesana Rata Corner, y cuenta con la banda sonora de la compositora mallorquina Mercè Pons. El documental obtuvo la mención del Atlántida Film Fest de 2024 y fue inscrito en la última convocatoria de los premios Goya.

La proyección narra, en formato documental, la historia de cinco mujeres jubiladas que comparten un fin de semana en una hospedería situada en las montañas para celebrar el décimo aniversario de su club de lectura.

Por su parte, 'Miocardio', que cuenta con las actuaciones de Marina Salas, Vito Sanz, Luis Callejo y Pilar Bergés, traslada a la pantalla la historia de un hombre en crisis emocional que recibe la llamada de una antigua pareja que le rompió el corazón en su momento y de la que no había sabido nada durante los últimos 15 años. Estrenada en 2024 dentro de la programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla, la cinta ha recibido el premio Días de Cine.

La película trata sobre la historia de ese mismo hombre en crisis emocional que recibe la llamada de una antigua pareja que le rompió el corazón en su momento y de la que no había sabido nada durante los últimos 15 años.

Tanto la proyección del documental 'Cien libros juntas' como 'Miocardio' complementarán sus sesiones con una presentación de la obra y un coloquio posterior que contará con la asistencia de sus respectivos directores.

El ciclo se cerrará con la proyección de 'La trenza', protagonizada por Kim Raver, Fotini Peluso, Mia Maezlert, Avi Nash y Manuela Ventura, que ha obtenido, entre otros reconocimientos, el premio del jurado del festival Inclucity en 2024 a la mejor producción internacional. La cinta se proyectará en inglés, italiano e hindi, con subtítulos en español.