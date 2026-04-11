Los Bomberos de Mallorca superan los 100 rescates con el helicóptero la Milana desde agosto, la mayoría a extranjeros

Helicóptero la Milana de los Bomberos de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han superado el centenar de rescates con el helicóptero Milana desde su puesta en marcha en agosto de 2025, la mayoría de ellos correspondientes a ciudadanos extranjeros.

La aeronave ha participado en un total de 101 rescates, además de en cinco dispositivos de búsqueda y cuatro intervenciones en incendios, ha informado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

El balance del último cuatrimestre de 2025 registra 61 rescates, cuatro búsquedas y tres actuaciones contra el fuego, mientras que en los primeros meses de 2026 se han llevado a cabo 40 rescates, una búsqueda y un operativo durante un incendio.

En cuanto al perfil de las incidencias, la actividad del helicóptero se concentra principalmente en la Serra de Tramuntana, donde las características del terreno dificultan el acceso por vía terrestre y hacen imprescindible el apoyo aéreo.

Concretamente, según el cuerpo de bomberos, el municipio de Escorca registra el mayor número de incidencias, debido a la elevada afluencia de senderistas y a la complejidad del entorno.

Igualmente, han explicado que el patrón de los operativos varía según la época del año. Así, durante los meses de verano las actuaciones se desplazan hacia el litoral, con un incremento de rescates en calas de difícil acceso y zonas de acantilados, donde la evacuación por medios terrestres resulta complicada.

Las causas más habituales de las emergencias están relacionadas con una planificación insuficiente de la actividad, el uso de equipamiento inadecuado y una condición física que no se ajusta a las exigencias del entorno.

Desde el Consell han destacado que la incorporación del helicóptero Milana ha supuesto un avance en la capacidad de respuesta del grupo de rescate de los Bomberos de Mallorca.

El medio aéreo permite reducir de forma notable los tiempos de intervención, optimizar los recursos movilizados en cada servicio y actuar con mayor rapidez en zonas de difícil acceso.

El dispositivo es capaz de despegar en un tiempo máximo de cinco minutos y alcanzar cualquier punto de la isla en aproximadamente 15 minutos, lo que mejora de forma sustancial la atención en situaciones de emergencia, han subrayado.

Además, han añadidod, la Milana es un recurso polivalente que amplía las capacidades operativas del servicio, ya que puede realizar rescates en montaña, intervenciones en incendios mediante carga de agua, transporte de material y personal, así como labores de coordinación, observación y apoyo en la gestión de emergencias.