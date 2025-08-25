Buena parte de Mallorca estará este martes en aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados

Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en la ciudad, a 15 de julio de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El interior, el sur, el norte y el nordeste de Mallorca estarán este martes en aviso amarillo por temperaturas que podrán alcanzar los 37 grados centígrados (ºC).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé activar el aviso entre las 12.00 y las 19.00 horas.

Ante esta situación, Emergencias 112 de Baleares ha decidido activar el índice de gravedad cero (IG-0) del Plan Meteobal por altas temperaturas.

Los servicios de emergencias recomiendan evitar el ejercicio físico y la actividad deportiva durante las horas de máxima insolación y el consumo de bebidas alcohólicas y cafeína. También recuerdan de la importancia de no dejar a menores, personas mayores y animales dentro de los coches con las ventanillas bajadas.

Para hacer frente al calor es recomendable buscar la sombra, cubrirse la cabeza y vestir ropa ligera de colores claros, beber mucha agua, comer ligero, cerrar persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse protección solar.

EL CALOR SEGUIRÁ

La Aemet prevé que el calor siga el miércoles en Mallorca, especialmente en el interior, el norte, el nordeste y el levante, donde el aviso amarillo por temperaturas de hasta 37ºC seguirá activo.

Además, se extenderá a toda la isla de Menorca, donde el termómetro podría llegar hasta los 36ºC,.