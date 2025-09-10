El bus lanzadera que conecta Alaró y Consell con la estación de tren amplía el servicio a partir de este miércoles

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El bus lanzadera que comunica los municipios de Alaró y Consell con la estación de tren de Consell, la línea 342, amplía el servicio a partir de este miércoles, 10 de septiembre.

De este modo, ambos municipios contarán con el servicio de este bus para todas las frecuencias de conexión con el tren. En concreto, se incorporan dos nuevos viajes diarios y seis para los fines de semana y festivos, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa.

El Consorcio de Transporte de Mallorca (CTM) responde así a la petición del Ayuntamiento de Alaró para facilitar la movilidad en transporte público.

Esta ampliación, han destacado, se suma a la mejora de servicio y reforma de las paradas existentes en la calle Joan Alcover, dentro del casco urbano de Alaró, y en el recinto de la estación de Consell.

Actualmente, se cuenta con un nuevo vehículo de mayor capacidad para cubrir el servicio de la línea 342 y está previsto que se retome el servicio con este nuevo autobús al finalizar las obras que el Consell de Mallorca está llevando a cabo en la carretera de Alaró (Ma 2022 desde la avenida de la Constitució hasta el PK 3.740), que por motivos técnicos imposibilitan la circulación y acceso a las paradas de la calle Joan Alcover.

Hasta ahora, el servicio se cubre con un minibús, mientras que el nuevo vehículo tendrá mayor capacidad y permitirá dar solución a los problemas de saturación de la línea que sufre en las horas de mayor demanda los días laborables.