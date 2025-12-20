Ca n'Oleo vuelve a abrir su patio a la creación contemporánea con el proyecto 'Art al Pati' - CAIB
PALMA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
Ca n'Oleo ha vuelto a abrir su patio a la creación contemporánea con el proyecto 'Art al Pati', que en esta quinta edición ha invitado al artista Guillem Crespí Alemany (Santa Margalida, 1963) a mostrar su intervención en torno a los cabrachos.
En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que Guillem Crespí Alemany es el nuevo artista invitado a mostrar su obra en torno al proyecto 'Art al Pati' de Ca n'Oleo de Palma, en una instalación que se expondrá hasta el 28 de febrero de 2026.
La Conselleria ha recordado que el proyecto 'Art al Pati' de Ca n'Oleo es una iniciativa cultural, impulsada por la Dirección General de Cultura, que transforma el patio del edificio en un espacio vivo de creación, exhibición y encuentro artístico, para de este modo acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y poner en valor los espacios patrimoniales como escenarios activos de cultura.
'Art al Pati' propone en este sentido una programación de intervenciones artísticas que dialogan con la arquitectura, la historia y el uso cotidiano del patio de Ca n'Oleo. Las obras y acciones presentadas exploran diversas disciplinas e invitan al público a experimentar el arte de forma directa y accesible.
El proyecto apuesta por dar visibilidad tanto a artistas emergentes como a creadores consolidados, fomentando la reflexión, la participación y el intercambio entre artistas, instituciones y público. De este modo, 'Art al Pati' se consolida como una plataforma abierta que conecta creación contemporánea y contexto local.
Las obras de esta edición representan varios cabezudos entre arcos de hierro. "El cabracho me acompaña desde hace muchos años porque es un animal que transmite fuerza, carácter y una presencia que siempre me ha inspirado. Sus formas, tan marcadas y peculiares, me permiten jugar con el volumen, el movimiento y la luz de una manera muy directa. A través de esta figura he podido desarrollar un lenguaje propio que conecta con el Mediterráneo", ha destacado Crespí.
Guillem Crespí Alemany (Santa Margalida, 1963) mantiene desde mediados de los años 90 una presencia activa en la escena artística participando en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Su obra ha evolucionado desde la representación de figuras cotidianas, como tomates y coles, hasta temas más abstractos y simbólicos como violines y bicicletas, reflexionando así un viaje personal y artístico que busca explorar la condición humana a través del arte.
Crespí Alemany es pionero del movimiento 'Armonía Figurativa', una corriente que busca la simbiosis entre la expresión abstracta y la figura reconocible, influenciado por maestros como Jackson Pollock y Anselm Kiefer. Este movimiento se ha distinguido por la utilización de capas de pintura aplicadas de forma que crean una textura densa y rica, sobre las que las figuras emergentes juegan un papel central en la composición final.
El impacto de la obra de Crespí Alemany se ha visto reconocido en varios ámbitos, incluyendo su rol como puente cultural entre las tradiciones artísticas mallorquinas y las tendencias contemporáneas globales.