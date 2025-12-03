Cabrer comparecerá en el próximo pleno por primera vez para dar cuenta de políticas de ocupación

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante una sesión plenaria en el Parlament balear. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, comparecerá en el pleno del Parlament, por primera vez desde que asumió el cargo, para dar cuenta de las políticas de ocupación.

En concreto, deberá explicar a petición del PSIB, el incumplimiento de tres puntos de una moción aprobada que instaban al Govern a solicitar al Gobierno la adhesión del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) al programa que permite ampliar la plantilla del SOIB con 53 nuevas plazas estructurales de orientadores laborales.

También pedía al Ejecutivo balear que cubriera de forma urgente la plaza de director de las oficinas del SOIB de Sant Antoni y Santa Eulària des Riu, así como la de director insular de Ibiza y Formentera.

Cabrer comparecerá en un pleno en el que también se debatirán proposiciones no de ley (PNL) relativas al Centro Bit de Menorca, a la enfermedad del Noma y a la adopción de medidas para la prolongación y mejora de la jubilación activa de los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria y pediatras.

Igualmente, el PSIB interpelará a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, sobre la situación de la residencia de Formentera y se debatirá una moción, también de los socialistas, en materia de vivienda.

Todos estos temas se abordonarán en una sesión plenaria en la que los grupos preguntarán a los miembros del Ejecutivo por varios temas, aunque no a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que no asistirá al pleno debido a un viaje a Bruselas para participar en el Comité Europeo de las Regiones.

La sesión de control versará sobre lengua, vivienda, salud, turismo, movilidad, el cumplimiento de las leyes del Parlament, el cumplimiento de compromisos o los objetivos del Govern de 2025.