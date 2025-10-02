CAEB defiende que los datos de desempleo en Baleares demuestran la prolongación de la temporada turística

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha defendido que los datos de desempleo y afiliación registrados en el archipiélago durante el mes de septiembre demuestran la prolongación de la temporada turística.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 86 personas en septiembre en relación al mes anterior (+0,33%) hasta los 26.054 desempleados, aunque a nivel interanual el paro bajó en las Islas un 6,82% (1.098 parados menos), según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Baleares sumó el mes pasado 653.403 afiliados a la Seguridad Social, 13.533 menos que en agosto(-2,03%). En términos interanuales la afiliación se ha incrementado en 15.493 trabajadores (+2,43%), de acuerdo con las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La presidenta de la patronal empresarial, Carmen Planas, ha sostenido que "la prolongación de la temporada que se refleja en la buena dinámica del mercado laboral el último mes del verano".

También ha puesto en valor "el esfuerzo empresarial por mantener la actividad e incrementar las contrataciones pese a un verano con altibajos".

Además, ha apuntado que las cifras publicadas por el Gobierno reflejan que Baleares ralentiza casi un punto el ritmo de descenso del paro anual (-6,8%, 8 décimas menos que en agosto) y se asemeja al ritmo de media nacional (-6%).