CaixaForum Palma acoge hasta octubre una exposición con más de 60 instantáneas de fotógrafos de National Geographic

La directora de CaixaForum Palma, Margarita Pérez-Villegas, y el asesor científico de la exposición, Rubén Duro. - FUNDACIÓN LA CAIXA

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Palma acoge, hasta el 12 de octubre, 'Colores del mundo', una exposición con 63 instantáneas de reputados fotógrafos de National Geographic que plasman, en sus imágenes, la gran paleta de colores que compone el mundo.

La muestra profundiza en la importancia y connotaciones de cada color en las diferentes culturas de nuestro planeta diverso, según ha indicado en un comunicado la institución cultural.

Las imágenes de fotógrafos como Joel Sartore, Steve McCurry, Lynn Johnson o Jodi Cobb, entre otros, captan la esencia de paisajes, culturas y tradiciones de todo el globo, desde Papúa Nueva Guinea hasta la India, pasando por Italia, República Democrática del Congo, Chile o Estados Unidos.

La directora de CaixaForum Palma, Margarita Pérez-Villegas, y el asesor científico de la exposición, Rubén Duro, han inaugurado este miércoles en CaixaForum Palma la exposición.

En las sobrecogedoras fotografías de los brumosos azules de la luz de la mañana, de los vívidos púrpuras y rojos de la puesta de sol, de los intensos verdes de los campos o de los dorados de las hojas del otoño, los visitantes encontrarán una inspiradora reflexión sobre el significado de los colores, sus cualidades y su simbolismo a lo largo de la historia.

La exposición se complementa con diversas actividades durante los meses en los que permanecerá en CaixaForum Palma para el público pueda acercarse al universo del color desde distintas perspectivas.