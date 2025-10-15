El CaixaForum de Palma acogerá este otoño un ciclo de conciertos y otro de charlas con artistas

Archivo - La fachada del edificio del Gran Hotel, sede de CaixaForum Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum de Palma acogerá este otoño un ciclo de conciertos, entre el 21 de octubre y el 2 de diciembre, y otro de charlas con artistas, entre el 25 de octubre y el 28 de noviembre.

Según ha informado la Fundación La Caixa en un comunicado, la programación musical se celebrará en el marco de la nueva 'Temporada musical', que abrirá el 21 de octubre con un concierto del contratenor Xavier Sabata y el cuarteto de saxofones Kebyart.

El 11 de noviembre será el turno de La Ritirata, en el que los oyentes podrán realizar "un viaje musical" por las cortes de Italia y España en plena transición entre el Renacimiento y el Barroco.

Sara Dowling & Ignasi Terraza Trio llegarán al CaixaForum de Palma el 25 de noviembre con una de las propuestas más destacadas del jazz europeo. La temporada la cerrará el 2 de diciembre el pianista y compositor Francesco Tristano.

De forma paralela, el centro cultural acogerá su emblemático ciclo de charlas 'Trobades amb...', mediante el cual se buscará acercar al público el universo creativo de los artistas más rompedores de la escena actual.

"No se tratan de conferencias sino de citas para fomentar la curiosidad y la motivación que se convierten en un espacio idóneo para crear un diálogo cercano entre el público y el artista", ha explicado la Fundación.

El primer encuentro tendrá lugar el 25 de octubre y la protagonista será la ilustradora y directora creativa Olga Capdevila. Le seguirá la fotógrafa Rita Puig Serra, quien participará en el ciclo el 28 de noviembre.