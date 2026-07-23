La calidad del aire mejora en Mallorca y Menorca pero las Pitiusas siguen afectadas

Mapa de España con el episodio de polvo en Baleares, a 23 de julio de 2026 - CAIB

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El episodio de polvo en suspensión procedente del norte de África ha mejorado en Mallorca y Menorca, mientras que en Eivissa y Formentera las concentraciones de partículas PM10 continúan siendo elevadas y se mantiene el aviso durante este jueves y viernes.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha indicado en un comunicado que en Mallorca y Menorca la calidad del aire ha pasado a ser moderada, aunque es posible que se produzca un repunte puntual durante este viernes. En las Pitiusas la calidad del aire continúa siendo mala y la intrusión de polvo sahariano todavía puede provocar concentraciones elevadas de partículas PM10.

Este jueves en Mallorca y Menorca se mantienen las recomendaciones para los grupos de riesgo -niños, personas mayores y personas con problemas cardiorrespiratorios-, que deben reducir las actividades prolongadas o intensas al aire libre.

En Eivissa y Formentera, las recomendaciones se mantienen para toda la población. Los grupos de riesgo deben evitar las actividades prolongadas o intensas en el exterior, mientras que la población general debe reducirlas, especialmente si aparecen síntomas como tos, falta de aire o irritación de garganta.

La Conselleria, a través del Servicio de Cambio Climático y Atmósfera, dependiente de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, realiza un seguimiento permanente del episodio. Las previsiones indican que la concentración de partículas en suspensión disminuirá gradualmente y que durante el fin de semana ya no se superará el umbral de información en ninguna isla.